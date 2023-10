Alarmante falta de médicos en el Centro de Salud de Béjar

Cuatro médicos de diez. Ese es el numero de personal disponible en Atención Primaria de Béjar para atender todas las consultas y pacientes que pasan por el Centro de Salud “Maria Auxiliadora” de la localidad textil.

El centro sanitario ha visto en los últimos meses como la supresión de una plaza de médico y los correspondientes descansos junto con la ausencia de sustituciones están agravando este problema. Bien es cierto que, aunque es un "mal" endémico del territorio nacional, en Béjar y su comarca se está alcanzado una situación precaria “con días en verano donde sólo había dos médicos en todo el centro” señalan desde la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Béjar y Comarca.

La situación no ha mejorado tras la época estival, teniendo los médicos disponibles que asumir un elevado número de pacientes, lo que está propiciando un aumento de los tiempos de espera para conseguir una cita en las consultas y sobresaturando los servicios de urgencias. Eso esta motivando las quejas de los propios profesionales, mientras que desde la Gerencia Territorial de Salud se califica como “excepcional” lo ocurrido y aseguran que están trabajando en cubrir las bajas que tiene el centro sanitario bejarano.

Hacen hincapié desde las instituciones de la falta de médicos, pero desde la Plataforma culpan a la propia Consejería de Sanidad “de perder a profesionales que estaban insatisfechos, debido a las malas condiciones laborales y al maltrato que se les ha dispensado. Es cierto que puede ser una especialidad menos atractiva que otras, pero las administraciones se lavan las manos y no ponen soluciones” explica a este medio Marisa Díaz, portavoz de la plataforma.

El quirófano en Béjar es otro punto sensible del mal estado de la sanidad en la comarca. “Se abrió en el periodo electoral, funcionó durante un tiempo y para este octubre y noviembre ya no hay programadas cirugías. Los cirujanos quieren operar aquí y los superiores no lo conceden. Y es otra vez hacer girar la rueda, pero no vamos a arrojar la toalla y vamos a luchar por que no se pierda el quirófano” comenta Díaz.

Paso de puntillas por el Pleno Municipal

Esta problemática de la sanidad bejarana se coló durante unos minutos en la última sesión plenaria municipal, en la cual Javier Garrido, concejal de Tú Aportas Béjar expuso la ausencia de médicos que tiene el Centro de Salud: “Le ruego a la concejala de Sanidad y al Alcalde que se preocupen de este asunto ya que tienen al Consejero de Sanidad de su lado” en referencia a que comparten mismo partido político.

Garrido además indicó también al Equipo de Gobierno pedir información sobre el equipo de rayos prometido para el Hospital Virgen del Castañar y “que se está pretendiendo reorganizar a los médicos de la comarca que podría afectar a municipios de nuestra zona”.

En su respuesta, el regidor popular, Luis Francisco Martín, aseguraba que “nos pondremos en contacto con la Consejería porque es un tema que nos preocupa y queremos la mejor atención sanitaria en Béjar y comarca” aseguró.