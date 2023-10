Construyendo ideas aplicables al fútbol

Reconozco que es una manía desde niño, me compro libretas, las llevo encima y apunto cosas cuando me viene en ganas. Unas veces son reflexiones que aparecen en mi pensamiento, no sé muy bien por qué, y otras porque me gusta transcribir ideas tomadas de personajes, poetas, prosistas, artículos de prensa, etcétera.

Lo peor de todo, es que acumulo libretas y a veces las acumulo y, con el tiempo, las releo y me regodeo en los asuntos allí plasmados que no logro situarlos en el tiempo otras veces.

El otro día estaba yo un tanto divagante y me encontré las siguientes reflexiones que, como es mi costumbre, las quiero aplicar al fútbol. En esta ocasión desconozco quien fue el autor:

· “Trabaja en silencio y deja que tu éxito haga todo el ruido”.

· “Si no te esfuerzas al máximo, ¿cómo sabrás cuáles son tus límites?”.

· “Ama tu forma de ser, nadie dijo que tienes que caerle bien a todo el mundo”.

· “No se trata de ser mejor que otra persona, se trata de ser mejor de lo que eras ayer”.

· “Los campeones no son quienes nunca fallan, son quienes nunca se rinden”.

· “Yo sé que estás cansado pero seguir cuando sientes que no puedes más, es lo que te hace diferente a los demás”.

· “Tu mejor maestro es tu último error”.

· “Para lograr lo que quieres, tienes que soportar dolor, angustia y vencer al adversario más grande que existe… Tu mente”.

· “Eres lo que haces, no lo que dices que harás”.

· “Solo fallas cuando dejas de intentarlo”.

· “Si no sabes, te enseño. Si no puedes, te ayudo. Pero si no quieres nada puedo hacer por ti”.

La verdad es que, una a una, paladeando cada idea, todas tienen aplicaciones prácticas como para progresar en este mar de lágrimas y carencia de ideas prácticas.