La Fiesta de la Comunidad tendrá protagonismo en las nueve provincias desde 2024

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado este martes que la Fiesta de la Comunidad contará a partir del próximo año con protagonismo y programación en las nueve provincias de la Comunidad Autónoma.

Fernández Mañueco ha enmarcado este anuncio en la próxima conmemoración del centenario de la unión definitiva de los reinos de León y Castilla, que tendrá lugar en 2030, con un llamamiento expreso al Gobierno de la nación para que "se implique activamente" y lo considere un acontecimiento de Especial Interés Público.

El presidente ha defendido que la unión definitiva de los reinos de León y Castilla en 1230 contribuyó "decisivamente" a la conformación de lo que luego sería España y embarcó al país "en empresas de trascendencia universal".

El presidente de la Junta ha abogado por dar a este "gran aniversario" el protagonismo que merece y ha explicado que el Gobierno autonómico empezará a trabajar desde ahora "en cuantas iniciativas e instrumentos sean necesarios para conmemorarlo", y ha precisado que la programación de la Fiesta de la Comunidad en las nueve provincias busca avanzar en ese "significativo momento" de la identidad y de la historia de Castilla y León.

"Con ello --ha argumentado-- expresamos una evidencia indudable, que Castilla y León fue el aglutinante de la confluencia pacífica de los territorios hispanos".

El jefe del Ejecutivo autonómico ha parafraseado a Sánchez Albornoz para recordar que no se forzó a ninguno de los pueblos peninsulares para hacer España. "No colonizó a nadie ni impuso su lengua, a diferencia de lo que hoy vemos en algunos sitios de España", ha precisado para defender que, al contrario, "asumió cargas, políticas e intereses que no eran suyos, consumiendo muchas de sus gentes y recursos, algo cuyas consecuencias aún perduran en nuestros días".

"No nos arrepentimos porque el fruto fue y es España. Y porque la nuestra es una identidad integradora con el resto de las tierras españolas", ha añadido el presidente de la Junta en un llamamiento para que ese "gran esfuerzo" no se olvide.

Fernández Mañueco ha realizado esta petición en su intervención este martes en el Debate sobre Política General de la Junta de Castilla y León en el que ha reivindicado la "plena legitimidad" de la Comunidad Autónoma en sus exigencias al Gobierno de la nación en defensa de la unidad de España por ser "protagonista esencial" para la cultura, la personalidad y la misma existencia de España.