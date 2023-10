Aída Acosta presenta su nuevo poemario en el Casino de Salamanca

El miércoles, 4 de octubre, a las 20.00 horas, en el Casino de Salamanca, Palacio de Figueroa, tendrá lugar la presentación del libro “Sólo Viento” de la poeta Aída Acosta. Presentará el acto la escritora Celia Corral Cañas y habrá acompañamiento musical de la mano del acordeonista, Raúl Díaz de Dios. La entrada será libre. Y la Librería Víctor Jara estará presente para la venta de ejemplares.

“Sólo Viento” se trata de un poemario muy meditado, en el que los poemas van en función del ritmo de la intensidad del viento, desde la calma hasta el huracán, aludiendo así a los vaivenes emocionales que marcan la vida. El viento aparece en los poemas de forma alegórica. El poemario también hace alusión a un lugar concreto, Sierra de Gata, con el monte Jálama como referente, parajes cacereños y salmantinos donde la mayor parte de los poemas fueron escritos. Además, el poemario fue en 2010, Beca de Creación Literaria de Extremadura.

Acompaña el libro, el prólogo del gran poeta de El Salvador, Noé Lima, quien habla así de Aída: “se hace una con la tierra, nos canta a viva voz… es capaz de delimitar la frontera del rocío en este libro, la geometría de los pétalos de cada flor detrás de sus múltiples ventanas creativas.”

Biografía de Aída Acosta Alfonso

Nació en Cáceres, pero creció y tiene sus raíces en Navasfrías y en Ciudad Rodrigo (Salamanca) - España.

Desde su incursión, muy joven, en el mundo literario ha participado en numerosas tertulias poéticas y recitales. Sus versos están repartidos en revistas literarias como Atril, Papeles del Martes, Álamo, Papeles del Novelty, en España; y Plátano Verde (Venezuela), Revista Fracturas (Chile), Revista literaria Esteros (Uruguay), Revista Obra Emergente (Uruguay). Ha colaborado en diversas publicaciones digitales. Y está incluida en múltiples y diversas antologías, como por ejemplo:

Antología 50 Poetas Contemporáneos de Castilla y León, Ed. Hontanar (2011); Cien años del Genocidio Armenio: un siglo de silencio, E-ditarx (2016); Antología XXI Encuentro de Poetas Iberoamericanos- Por Ocho Centurias, Salamanca, 2018; Antología O Sol é Secreto, poetas celebram Eugénio de Andrade, Portugal, 2019; Proyecto Atlántico-Sesos y Tripas, Ed. Venguerén, 2019; Antología XXIV Encuentro de Poetas Iberoamericanos- Homenaje a Antonio Colinas, Salamanca, 2021; Antología World Poetry Tree (An Anthology for Hope, Love and Peace), Edición Expo 2020 Dubai UAE, Emiratos Árabes, 2022; Antología La fenêtre de París. Vol. 2. La France. Ed. Abu Zubier, 2022; Laurel Poético- Homenaje lírico a Miguel de Unamuno, Salamanca, 2022; Antología Internacional Bilingüe de Poesía Cultural España-Indonesia, Fundación Asih Sasami Indonesia, 2022; Antología Si cerca hubiese un mar- Homenaje a Ida Vitale, Madrid, 2023; entre otras.

Ha creado y coordinado diferentes eventos poéticos, como Poetas al Tren (2004) y Grito de Mujer 2016-Ciudad Rodrigo y ha participado en otros a nivel nacional e internacional: Festival Literário da Gardunha, 2017 en Portugal; II Encontro Roiz de Poesía e Musica, 2021- Castelo Branco, Portugal; V Edición del Festival Internacional Febrero Poético Oriente-Occidente, Madrid, 2022; Festival Mesopotamia, La Haya- Holanda, 2022.

Ha publicado el poemario Sílabas de luz (Ed. Dalya, 2016) y Sólo Viento (Ed. Dalya, 2023). Parte de su obra se ha traducido al italiano, árabe, portugués, chino, bengalí e inglés.

Es Directora de la Delegación de Salamanca de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional (ANLMI).