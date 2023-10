Esta es la programación de octubre de la Filmoteca de Castilla y León

La Filmoteca de Castilla y León y la Universidad de Salamanca continúan su estrecha colaboración en el diseño y exhibición de su programación cinematográfica con la intención de ofrecer películas imprescindibles en ciclos temáticos o de autor. También se suman a la celebración de la tercera edición del Día del Cine Español, organizada por el ICAA y la Filmoteca Española.

Ciclo ‘Las Filmotecas restauran’

Comienza la programación de otoño con un ciclo dedicado a la labor de recuperación cinematográfica que realizan las Filmotecas, que por primera han propuesto un ciclo conjunto e itinerante para dar a conocer sus trabajos más recientes. La Filmoteca de Castilla y León ha seleccionado 'El filandón', de Chema Sarmiento (1984) que se estrenó el pasado año en Seminci, en esta misma pantalla y en el Cine Doré de Madrid.

Todas las proyecciones serán los martes a las 19.30 horas con entrada libre hasta completar aforo.

El martes día 3 es el turno de la Filmoteca de Cantabria con los cortometrajes EOC Mario Camus. La Filmoteca de Cantabria restauró en 2022 los primeros trabajos del director cántabro (1933-2001), cuando era estudiante en la Escuela Oficial de Cine de Madrid. La recuperación de estos cortometrajes ha sido posible gracias a la colaboración de quien ha dirigido e impulsado la Filmoteca de Cantabria hasta hace unos meses, Antonio Navarro, y de la Filmoteca Española.

‘Práctica de segundo curso’, ‘La espera’ y ‘La visita’ son tres historias protagonizadas por tipos humanos muy de la calle “con ese gusto por el realismo social muy asociado a Basilio Martín Patino, a Bardem, a Borau y a otros autores de ese nuevo cine español que ya empezaba a realizar películas muy cercanas a la modernidad europea" (Antonio Navarro).

‘El borracho’ es un trabajo de licenciatura de Mario Camus y que le valió la oportunidad de que su profesor, Carlos Saura, le encargara el guion de Los golfos. Es una historia ambientada en un barrio de las afueras de Madrid en el que conviven los nuevos edificios en construcción con las casas viejas y las calles de tierra. En los créditos aparece como ayudante de dirección Pedro Olea.

El martes día 10 se proyectará ‘Embrujo’ de la Filmoteca Española, dirigida por Carlos Serrano de Osma (1916-1984). Con motivo del centenario del nacimiento de Lola Flores (1923-1995) Esta producción es la elegida por el ICAA para conmemorar, el 6 de octubre, el Día del Cine Español. Manolo descubre en Lola, no sólo a la gran artista de la que todos quedan prendados, sino un amor obsesivo que trasciendo los límites de la razón y que le hará caer en desgracia. Después del éxito de su trabajo juntos, Lola es contratada para llevar el arte flamenco a las principales ciudades del mundo. Su éxito será paralelo al fracaso y la rendición a la bebida de Manolo. Pero el sentimiento que ha dejado Manolo en Lola es permanece y regresará a España para reencontrarse con su obsesión.

El martes día 17 corresponde a la Filmoteca de Andalucía. Durante los años 2015 y 2016, la Filmoteca de Andalucía emprendió la necesaria recuperación y digitalización de la primera etapa en la filmográfica del cineasta Juan Sebastián Bollaín, producida entre los años 1978 y 1982, quien realiza en esos años sus primeras obras de marcado carácter experimental e identitario, con un sorprendente y visionario discurso centrado en la problemática urbanística, a la que trasciende e invita a la reflexión antropológica, social y política. Con un característico estilo y discurso unitario, la tetralogía ‘Soñar con Sevilla’ supone un ejemplo único en la escasa producción de cine experimental en la Andalucía de la transición.

‘Soñar con Sevilla’ es una obra compuesta por los cortometrajes en 'Super-8 Sevilla tuvo que ser' (10’), 'Sevilla en tres niveles' (9’), 'Sevilla rota' (12’) y 'La ciudad es el recuerdo' (14 min.) en los que el director plantea "una crítica de las formas de vida no sólo en Sevilla, sino en las sociedades occidentales en general". Sevilla tuvo que ser nos conduce por una ciudad surrealista, irreconocible y provocadora. Sevilla rota propone una ruptura total entre ciudad e identidad.

‘C.A.7.9. Un enigma de futuro’ recibió el Primer Premio en el I Festival Internacional de Cine de Sevilla. En el año 3000, Cádiz ha desaparecido hace ya bastante tiempo. Un grupo de arqueólogos extrae objetos de un yacimiento junto al mar, donde parece que estuvo la ciudad. Cuidadosamente envueltos en papel de plata, estos objetos son procesados en una magnífica computadora parlante, que refleja en imágenes, sonido, textos, luces... la información una vez analizada. En medio del trabajo cotidiano del gran laboratorio, la pareja de protagonistas se ve sorprendida por unas extrañas referencias a algo denominado Cádiz 3. A partir de ese momento, y con objeto de descubrir la verdadera causa de la destrucción de Cádiz, se iniciará una intensa búsqueda, que deberá conducir a la aclaración del enigma.

El martes día 24 finaliza el ciclo con la Filmoteca Francisco Rabal Región de Murcia, con ‘María del Carmen o en los jardines de Murcia’. Se trata de una película recuperada y restaurada por iniciativa de la Filmoteca Regional de Murcia Francisco Rabal, en colaboración con Filmoteca Española y la Cinémathèque Française, donde se conservaban los materiales originales.

Es preciso apuntar como la riqueza descriptiva de la pieza teatral original presenta su correlación en la cuidada selección de imágenes y ambientación trabajada en la versión fílmica. La autenticidad en el retrato de los usos y costumbres de la huerta de Murcia presenta además un sugestivo y pertinente acompañamiento musical de gran valor etnográfico y antropológico. Las copias distribuidas en el mercado español a partir de 1939 estaban dobladas al castellano, según adaptación y diálogos de Miguel Mihura, y contenían canciones adicionales a cargo del Niño de Marchena y la actuación de la Orquesta de Puebla de Soto (Murcia).

Ciclo ‘Familias en plano corto’

El cine actual retrata con fuerza, sensibilidad y nuevos puntos de vista las vicisitudes familiares que transcurren entre la búsqueda permanente de un modo de vida, desde la supervivencia al éxito social, desde la afirmación de la identidad y los roles de sus miembros, a los conflictos que se generan en este ámbito tan sorprendente como fuente inagotable de inspiración narrativa. Este ciclo se acerca en plano corto a algunas de ellas y a las historias que constituyen su mundo, amargo y dulce como la vida de cada día.

Este ciclo está compuesto por dos proyecciones, que tendrán lugar el jueves 19 y el miércoles 25, respectivamente, a las 19.30 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

‘Un asunto de familia’ de Mambiki Kazoku. Después de uno de sus habituales hurtos, Osamu y su hijo encuentran a una niña aterida de frío en una calle de Tokio. Al principio, la esposa de Osamu no quiere que se quede con ellos, pero acaba apiadándose de ella. A pesar de sobrevivir con dificultades gracias a pequeños robos, la familia es feliz, hasta que un incidente imprevisto revela un secreto que pone a prueba los lazos que les unen.

‘20.000 especies de abejas’ de Estíbaliz Urresola. Cocó, de ocho años, no encaja en las expectativas del resto y no entiende por qué. Todos a su alrededor insisten en llamarle Aitor pero no se reconoce en ese nombre ni en la mirada de los demás. Su madre Ane, (Patricia López Arnaiz), sumida en una crisis profesional y sentimental, aprovechará las vacaciones para viajar con sus tres hijos a la casa materna, donde reside su madre Lita (Itziar Lazkano) y su tía Lourdes (Ane Gabarain), estrechamente ligada a la cría de abejas y la producción de miel. Este verano que cambiará sus vidas obligará a estas mujeres de tres generaciones muy distintas a enfrentarse a sus dudas y temores.

Exposiciones, talleres y visitas guiadas

Continúan abiertas al público y con entrada gratuita las exposiciones ‘Los secretos de la linterna mágica’ y ‘Artilugios para fascinar. Colección Basilio Martín Patino’. Ambas pueden visitarse de martes a viernes, de 10.00 a 14.00h y de 17.00 a 19.30h. Sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 h.

En cuanto a talleres y visitas guiadas, la Filmoteca ofrece una visita guiada de la exposición ‘Artilugios para fascinar. Colección Basilio Martín Patino’ y talleres temáticos sobre Las ilusiones ópticas, La fotografía, La linterna mágica y La llegada del cine.