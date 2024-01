El flautista de Hamelín

Hace mucho, mucho tiempo, hubo en Alemania una ciudad llamada Hamelín. Rodeada por murallas, hermosa y próspera puesto que tenía un importante puerto al que iban comerciantes de todo el mundo.

Todos sus habitantes vivían felices hasta que un día, mientras todos dormían, empezaron a llegar a la ciudad cientos de ratas. Llegaron tantas que invadieron totalmente la ciudad hasta dejarla totalmente infectada. La situación era tan terrible que el alcalde mandó traer gatos para que acabaran con los roedores, también se pusieron trampas ratoneras, pero no sirvió de nada Las ratas eran cada vez más y más.

En medio de esta situación llegó a Hamelín un trovador que aseguró al alcalde que sería capaz de limpiar la ciudad de ratas.

—¿ Podréis hacerlo solo?

— Por supuesto. Pero a cambio pido mil monedas de oro.

—No os preocupéis. Si lo conseguís os daré un millón si es necesario.

El trovador llegó a la plaza, sacó una flauta de madera de su morral y empezó a tocar. En ese momento, las ratas comenzaron a salir de todos los rincones de la ciudad. Cientos y cientos se acercaron hasta él y comenzaron a seguirlo.

El flautista continuó caminando hasta salir de la ciudad y llegar al río, donde se paró en la orilla y siguió tocando. Las ratas estaban tan ensimismadas por la melodía que cayeron al agua y murieron ahogadas.

Reflexión:

Los que considerándose victoriosos se enaltecen con sus logros acaban más fácilmente que aquellos que sufren un revés inesperado. Cuando Sánchez caiga y rompa el hechizo para sus seguidores, habrá que pensar como este individuo llegó a someter bajo su poder a tantos… y cito:

—Académicos con meritos Cum Lauden que se postraron antes el mayor copiador de tesis del reino.

—Los que pusieron su saber al servicio del alivio penal, haciendo trampas a la diosa Temis.

—Diputados de solvencia y formación que aplaudieron su bajeza moral y de estado.

—Auditores que ampararon su terrible despilfarro no dejando que las familias lleguemos a final de mes sin apretarnos la cintura.

—Periodistas antes respetados que ahora trasladaron su despacho a Moncloa.

—Los obedientes que después de ser purgados retoman la humillación cual sesión de sado y regresan a la mandurria

—Comunistas que lo cebaron y luego al igual que Nerón el mismo los devora.

Todos estos y muchos más siguieron la canción del flautista de Hamelin que tocaba melodías fúnebres y no quisieron oírlas

No se puede explicar tal grado de sumisos, y renunciar a la autoestima? Quizá el Fentanilo que hace estragos en USA y otros países, se les suministre gratis, hasta anular la autoestima Un Presidente que nunca ha ganado elecciones ve como disminuyen los votos al PSOE, y por sus chanchullos con fuerzas destructoras del Régimen del 78, él sigue en la poltrona. Nada puede importar a quienes nos sentimos españoles que nos cubra el paraguas del PP, no. Deseamos que vuelva presidir España una persona a la confiaríamos las llaves de nuestra vivienda, las llaves del coche o el cuidado de un familiar. La persona que no se esconda cuando es preguntado por qué negocia la AMNISTIA. Algo que ha negado reiteradamente que nunca haría. Embravecido envía un toro a la plaza para disfrute de las masas sanchistas y el Congreso semeja el enfrentamiento entre un grescas de barrio y un señor.

La violencia se ha trasladado del hemiciclo a la calle y esto tiene muy mal antecedente.

Se vio en el pleno de Madrid contra el Alcalde JL Almeida. No es primer caso de agresión, en otra ocasión enumeraré varios sucedidos entre 1934 a 1936. Como dice el refrán : “Para muestra vale un botón”

Cuando Ramón Carranza anunció que levantaba la sesión y se puso en pie para marcharse, un diputado socialista le gritó: -Diga usted viva la República-. El presidente del Congreso le respondió en voz alta: -No me da la gana-. En ese momento se formó un tumulto tremendo y el mismo hombre que había exigido la proclama se lanzó corriendo para intentar agredir al presidente. Carranza tuvo que ser protegido por el diputado de la (CEDA), Dimas de Madariaga El que fue ejecutado en localidad abulense de Piedralaves, nada más comenzar la guerra. Sin la intervención de este pacificador que se interpuso en el camino y frenó al socialista estaríamos hablando de la primera agresión, entre diputados, del congreso español en el siglo XX.

No vayamos a ahogarnos con el flautista, quedan en nuestra amada España, un líder por derecho como Alberto Núñez Feijóo No lidera ni centro, ni derecha, pero los socialistas desencantados tales como: Felipe, Guerra, Joaquín Leguina, José Luis Corcuera… le apoyan.

Estamos con 23 años del siglo XXI y la cosa huele muy mal. La violencia y falta de respeto no indica otra cosa que frustración y tensión social.

Hagamos caso a lo que nos dejó el "Voltaire Inglés" con su obra Historia de la decadencia y caída del Imperio Romano -Quince años de su vida dedicó a escribir esta monumental obra, se hizo famosa por la calidad e ironía de su prosa

“Todo hombre recibe dos educaciones: la que le dan y la que él se da; esta última es la más importante.” .

Pues algunos no ha superado la EGB del siglo XX..