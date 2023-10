Dani Ponz: "Nos hemos enfrentado al rival más duro de lo que llevamos"

Dani Ponz, entrenador de Unionistas, ha comparecido ante la prensa local al término del encuentro disputado en San José con el Irún.

Partido intenso: "Nos hemos enfrentado al rival más duro de lo que llevamos, la verdad es que me ha encantado todo lo que nos ha propuesto el otro equipo en la segunda parte. Hemos jugado Fran y yo al gato y al ratón, la verdad es que me ha parecido un duelo apasionante a todos los niveles. Tiene unos jugadores brutales, son jugadores muy físicos y la verdad es que nosotros hemos podido hacer el segundo y tercer gol aunque ellos han hecho un partido tremendo. Nos hemos vaciado, al final el rival que más nos ha puesto contra las cuerdas y es el partido que ganas, nuestra defensa ha sido top. Estoy contento por la victoria, ellos han estado sensacionales. Ha sido una pena no solucionar el partido antes".

Cerca del playoff: "Venimos de una derrota muy dolorosa y creo que hemos sacado carácter y personalidad para ganar el partido, veníamos dolidos, pero tenemos ambición. Me preocupo de ganar y volver a ganar, tenemos que tener ese perfil, tenemos que ser fuertes a nivel mental. Ahora hay que ganar al Logroñés, un equipo similar a nosotros, ahora estoy muy satisfecho por todo".

Iván Martínez: "Nosotros tenemos dos porteros espectaculares, cada uno para un contexto distinto y creo que Iván ha estado sensacional, pero creo que en el fútbol moderno depende del partido tendremos que poner a uno o a otro en función de sus prestaciones".