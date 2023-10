El Perfumerías Avenida pierde la final de Supercopa con el Valencia Basket y alarga su sequía de títulos (78-73)

El Perfumerías Avenida ha perdido la final de Supercopa con el Valencia Basket y ha alargado su sequía de títulos (78-73). De esta forma, las azulonas han alcanzado el intermedio con el partido prácticamente finiquitado después de dos cuartos sumamente malos en ataque y defensa.

En la cita más importante de la temporada hasta la fecha, Pepe Vázquez ha decidido confiar en Cakir, Hartley, Delaere, Laura Gil y Fasoula -máxima realizadora con 19- como titulares, por lo que ha repetido la misma fórmula que ante el Spar. Por su parte, la campeona de Europa con Bélgica ha metido la primera canasta de la tarde gracias a su buena mano desde la media distancia, pero Casas le ha respondido a renglón seguido y también ha logrado un 2+1. Mientras, Hempe se ha comido a 'Fas' al cazar un rebote para anotar en su cara y Alba Torrens ha ampliado la distancia con un triple más una bandeja casi de espaldas, lo que ha obligado a Pepe Vázquez a solicitar un tiempo muerto con el 12-2. Torrija en Canarias. Con el parón, la cosa no ha mejorado en exceso y el primer cuarto ha terminado 24-12.

VISTO PARA SENTENCIA

En el 2ºC, las de Salamanca han mejorado en defensa, pero les ha costado un mundo encontrar el aro rival y la diferencia se ha elevado por encima de las 20 unidades. Descalabro total de un equipo completamente irreconocible que se ha mostrado consciente de la necesidad de un milagro para coronarse campeón en el archipiélago con el aplastante 42-22 al descanso gracias a un triplazo de Silvia sobre la bocina.

Con el paso por los vestuarios, la frustración de las jugadoras del Perfumerías Avenida se ha notado en la cancha y ambos equipos han sellado una tregua, dado que todo el pescado estaba ya vendido y la temporada es muy larga. No obstante, las de Pepe Vázquez no se han rendido y han recortado hasta reducir la desventaja a solo dos puntos gracias a Laura Gil. Entre tanto, la 'capi' Silvia Domínguez ha gozado de la opción de empatar y ha acabado expulsada al no aprovechar su oportunidad. En definitiva, adiós al primer título del curso... y a pensar en la Euroliga con la visita al Cukurova de un viejo conocido como Roberto Íñiguez.