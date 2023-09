Los socios de Unionistas aprueban un presupuesto de 1.620.996 euros de ingresos y 1.608.452 de gastos para la 23/24

Unionistas ha celebrado su Asamblea General Ordinaria y en ella se han abordado diversos puntos de interés para los socios, por lo que SALAMANCArtv AL DÍA te cuenta de primera mano todo lo que ha ocurrido para que no te pierdas nada del acto. En él se han aprobado la cuenta de gestión del curso anterior y el presupuesto para la campaña actual.

SITUACIÓN DE LAS ÁREAS DEL CLUB

Roberto Pescador (presidente): "Tenemos un nuevo director deportivo como es Rubén Andrés, Antonio Paz sigue como secretario técnico y luego hemos conseguido tener a Dani Ponz junto a su equipo técnico. La novedad en términos de planificación es que se ha decidido contar con una primera plantilla más corta junto a una apuesta por la cantera. A partir de este año con el nuevo campo anexo al Reina Sofía se juegan ahí los partidos de fútbol base. Tenemos 17 equipos equipos en competición más el filial y el chupetines en la cantera, aunque algún entrenamiento o partido puede que se haga fuera. El número de socios es de 4.237, que es récord absoluto del club, pero 1.301 son nuevas altas y 695 son jóvenes".

CUENTA DE GESTIÓN 2022/2023

Miguel Ampuero (vicepresidente): "Hemos calculado un beneficio acumulado en junio de 2023 de 82.549 euros. Se cierra el ejercicio con 24.915,13€ de superávit. El césped se va a ir amortizando, igual que los carnets a cinco o diez años. Puede que el resultado no es tan grande por los traspasos como se pensaba, pero nos quitaron una ayuda de la RFEF de 70.000 euros. Son actuaciones típicas de lo que había en la Federación. Según ellos, nosotros no teníamos derecho a cobrar esa ayuda tras hacer la reestructuración. También se quitó la ayuda de Impulso 23. Se trajeron a Unionistas jugadores de un alto nivel económico. Hay una subvención del CSD de 58.000 euros pendiente. El resultado de explotación antes de impuestos de 24.915 euros. En cuotas de socios hemos sacado casi 300.000 euros. Hemos ganado más de 200.000 euros en traspasos. Los de Tropi y De Miguel se fraccionaron, pero ya está todo cobrado. El gasto en personal y SS es de 825.000 euros, mientras que nos hemos gastado más dinero de lo esperado para la tienda con la ropa.

PRESUPUESTO 2023/2024

Miguel Ampuero (vicepresidente): "Esto es una proyección y creemos que lo vamos a cumplir. En los gastos siempre nos ponemos en lo peor y en los ingresos contamos con el beneficio del CSD, que es lo que está pendiente. Este año estamos en Copa del Rey y no hemos incluido más rondas que la primera, por lo que hay un potencial crecimiento. Hay 34 personas trabajando en el club, incluyendo el primer equipo. La propuesta de ingreso es de 1.620.996 y se reducen los mismos en televisión. Nos han dado una ayuda de 75.000 euros, aunque estamos igual porque es para cubrir lo que no llega de TV. Estamos construyendo una buena relación con el Ayuntamiento. En patrocinios sube el objetivo con un potencial ingreso como los palcos para la prensa o los que se quieran juntar con los amigos. En la parcela de socios sigue todo igual. La propuesta de gastos es de 1.608.452. Los gastos para el primer equipo es de 1.300.000. El salario para jugadores es medio millón y para el CT es de 128.000 euros. A la cantera se le destinan 185.000 euros.

RUEGO Y PREGUNTAS

Roberto Pescador (presidente): "La multa por el que saltó al campo no está incluida, pero se van a presentar varios recursos. Esperamos no tener que pagarla. Las marca de la Unión sigue igual y estamos esperando a que se tome una determinación. Se ha trabajado en ello sobre cualquier escenario y no daré detalles de la estrategia legal. No ha cambiado nada por ahora. Tendría que haber otro acceso en el campo para que no se entre por la misma puerta. Hemos hablado con el Ayuntamiento y lo seguiremos demandando, pero ese terreno no es del Ayuntamiento. Hubo una concesión de la Diputación para lo del Reina y demás, aunque esto no va a ser algo inmediato. Hemos pensado sobre la numeración de asientos y es posible que no se numeren los fondos, pero sí las otras. ¿Cerrar las esquinas? Hay actuaciones que tenemos el apoyo económico y luego ya hay mejores que hacemos nosotros como club. Ahora mismo deberíamos cubrirlo nosotros y claro que lo hemos pensado, pero no lo podemos hacer ahora. El marcador de Las Pistas lo vamos a llevar al Reina esta temporada y la cosa va avanzada. Estará en el campo principal entre la grada antigua y el fondo visitante. Lo de un equipo femenino depende de muchos factores más allá de la ilusión, por lo que no queremos entrar ya y que fracase el proyecto. Siempre buscamos el mejor delante y ahora seguimos planteando si es la ocasión, pero cuando veamos la ocasión, seguro que lo haremos. La presencia de los artefactos en la grada antigua no ayuda y si el balón desaparece de esa localización, el proyecto es distinto".