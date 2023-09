¿Quiero?, y no puedo.

Zona del Barrio de Labradores junto a los Salesianos. Obsérvense esos cruces.

El Ayuntamiento ha decido saltar por fin la vieja muralla (mental) medieval y trascender la modernidad peatonal al resto de la ciudad. Timoratamente en nueve proyectos de “Implementación de itinerarios peatonales y mejora de la accesibilidad en entornos escolares”. Según la nota municipal “se habilitarán aceras más accesibles, seguras y cómodas, aptas para personas con movilidad reducida, se mejorará la seguridad vial para peatones y conductores y se ofrecerán más facilidades en el tránsito de servicios públicos como recogida de basura o emergencias en caso de que fuese necesario.”

Salesas Norte. Si tanto cuesta poner pasos de peatones, figuras de tráfico como "Calle Residencial" o "Zona 30" establecen la prioridad del peatón en todo el ancho y largo de la calle.

Muchas calles ni siquiera se integran en itinerario alguno para llegar a colegios, caso de Salesas donde no hay ninguno. Suena a aprovecharse por la necesidad de modernizarlas, pero está bien empezar con la justificación que quieran. Hay quien lo confunde con peatonalizar, y mejor hubiera sido concebirlo bajo la norma (de tráfico) de Calle Residencial al establecer esta la prioridad peatonal en ellas. Pero en general sólo reconvertirán el espacio de la calle en plataforma única, aunque marcando muy claramente acera y calzada, manteniendo aparcamiento. Alguna conservará el desnivel con bordillo, salvo confusión entre texto y planos del proyecto.

Garrido Norte junto al colegio de Filiberto Villalobos. ¿El objetivo no es crear itinerarios peatonales?, ¿interruptus?

Persiguen alcanzar el mínimo obligatorio de 1’80 metros de ancho de acera según las normas de accesibilidad vigentes. Si bien no está incluido entre estas obras, eso se obvia en el entorno de la Escuela Municipal de Música en Garrido, en información pública. Mantienen la disposición de los últimos años de crear “orejas” y poner pavimentos táctiles avisadores en los cruces, incluso en la línea de bordillo cuando crean plataforma única. La vegetación no pasa de testimonial, ciertamente algunas calles no admiten mucho. Difícilmente estos diseños llegaran a ningún catálogo como notables y ejemplares.

Barrio de Delicias junto al colegio de las Esclavas. Del otro lado de este, pasado el Parque de Picasso, hay más calles donde intervendrán.

Al mantener la diferencia entre acera y calzada, aunque eliminen el desnivel, los planos de señalización incorporan marcas viales, pasos de peatones. Y a pesar de incluir el título los términos peatonales y accesibilidad, los colocan como es su costumbre. Por ejemplo, si hay cuatro esquinas, dos o incluso tres no tendrán un paso facilitador de la continuidad peatonal. Quizás intentan ¿añadir un nuevo salto de altura a los juegos escolares?, o ¿avivar el ejercicio físico de adultos sin tiempo y mayores acompañantes?. Tampoco se aprovecha la posibilidad de incorporar otros diseños atenuadores de la velocidad de los vehículos, como romper la perspectiva lineal de las calzadas.

Alternando la banda de aparcamiento, se consigue romper la linealidad de la calzada y calmar el tráfico. Diseño municipal para una calle de Barcelona.

A pesar de existir, por fortuna, multitud de publicaciones, incluso de la ONU, incluyendo diseños de pacificación del tráfico, o de calles de convivencia, recuperando el espacio público para la ciudadanía caminante o viajera en medios de transporte sostenibles. Y desde luego multitud de ejemplos en nuestro país y fuera, especialmente con originales ideas tras la pandemia. No se aprovecha la oportunidad para modernizar decisivamente la movilidad fuera del centro. Sobre todo, si recordamos que tanto caminar como usar el transporte público en los viajes urbanos supera ampliamente al coche.

Una calle "escolar", colegio a la izquierda, en Paris.

En las mentes municipales esos mínimos avances conllevan “515 nuevas plazas de aparcamiento gratuito en superficie para facilitar la accesibilidad peatonal en entornos escolares en diferentes barrios de la ciudad.” Donde se toleran peligrosas prácticas de aparcamiento ilegal, raras veces censuradas. Incluso piensan que facilitar aparcamiento acaba con ellas, obviando su capacidad de atracción. Y la responsabilidad del distrito único escolar. La nota municipal las relaciona con “aparcamientos disuasorios repartidos por todo el extrarradio de la ciudad para facilitar a los vecinos el estacionamiento gratuito de vehículos, contribuyendo al mismo tiempo a fomentar la movilidad sostenible y a reducir el número de vehículos que circulan hacia el casco histórico.” Lugar donde algunos persisten, a pesar de la experiencia, en el dogma de la compra desde el coche.