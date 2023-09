El Perfumerías Avenida sabe sufrir para ganar al anfitrión Spar y se medirá en la final de Supercopa con el Valencia Basket (90-87)

El Perfumerías Avenida ha sabido sufrir para ganar al anfitrión Spar y se medirá en la final de Supercopa con el Valencia Basket (90-87). De este modo, las de Salamanca han resistido a la ilusión del conjunto organizador del torneo e irá a por su décimo título en la competición. El juego interior, clave en la semifinal con Laura Gil y Fasoula por encima de las 15 unidades.

En la alineación, Pepe Vázquez ha decidido salir a la desangelada pista por la poca presencia de público con Cakir, Hartley, Delaere, Laura Gil y Fasoula. De hecho, la interior griega se ha movido muy bien en la pintura y ha firmado los primeros puntos de la noche, mientras que Delaere se ha sumado a ella y Loville ha empezado con su particular show desde el perímetro a modo de respuesta. Por su parte, cuatro puntos seguidos de Laura Gil debajo del aro han provocado el cabreo del coach anfitrión al solicitar un tiempo muerto. Y la jugada le ha salido bien con una reacción de las canarias dándole la vuelta a la contienda, especialmente con unas Mbulito y Loville a máximo nivel. Al término del 1ºC, debut de Koné, que ha estrenado su casillero con un tiro libre converido, incluido ante su exequipo y con canasta de Vilaró -casi cayéndose- sobre la bocina para colocar el 24-27.

'FAS', AL RESCATE

En el segundo acto, Fasoula se ha convertido en el salvavidas del Perfumerías Avenida con acciones destacadas en las que ha sabido correr la cancha a la perfección para no perdonar en la zona. De este modo, las azulonas han seguido por su buen camino bajo la premisa de frenar a Loville, que ha estado sensacional con más de 30 puntos en su poder, más allá de haberle dado la vuelta al marcador de un duelo atractivo para los espectadores. Con todo ello, la batalla se ha ido al descanso con 53-51.

Sin embargo, el inicio del segundo tiempo ha sido de chiste con una corrección por haberle sumado dos unidades más de la cuenta a las de Würzburg. Pese a eso, el talento azul ha saltado a escena para alcanzar los dobles dígitos de diferencia, pero el Spar no se ha rendido y ha dejado todo por decidir para el último cuarto de las semis con el 75-71. A menos de dos minutos para la conclusión, Fall ha metido dos TL para poner el 84-86 y Silvia le ha respondido desde la media distancia y Cakir ha repetido la ecuación. En la penúltima posesión para el Gran Canaria, enorme defensa de Vilaró junto a 'Fas' para no dejar opción de lanzamiento; Hartley no ha errado desde la línea de personal y el intento a la desesperada de Loville ha sido irrisorio. Finalmente, las de Pepe Vázquez han sabido sufrir ante la presión del público amarillo -en un choque de más de dos horas y cuarto- y se han colado en la gran final con el sueño de romper la sequía de títulos este domingo frente al Valencia Basket. El momento de la verdad se acerca...