No se le pueden negar a Felipe González sus dotes proféticas cuando, tras perder las elecciones en 1996 frente a Jose María Aznar, dijo que los expresidentes son como jarrones chinos en un apartamento pequeño: “Se supone que tienen valor y nadie se atreve a tirarlos a la basura, pero en realidad estorban en todas partes”. Hoy ambos, junto a otros dirigentes de aquellos años, son jarrones chinos.

Parece que estas semanas de tragicomedia política han adquirido protagonismo varios jarrones chinos, y aún nos queda la segunda ‘investidura’ del señor Núñez Feijóo como Jefe de la Oposición, que también parece que ganará a pesar de perder su conato de moción de censura al Gobierno.

No quiero entrar en las profundidades de este importante acontecimiento porque han sido pocas, así que me quedaré en las formas ya que en política, como en todos los ámbitos de la vida, son importantes.

Y es que, como bien escribió Luis Moreno Écija[1]: En el confrontamiento político siempre hay que guardar las formas. Cualquier asunto que no se resuelva mediante el respeto al contrario, solo denota que quien así obra no tiene la suficiente inteligencia para dialogar y por tanto llegar a acuerdos. Y si no tiene suficiente inteligencia, no vale para político, porque no queremos allí alguien que no sea lo suficientemente inteligente para gobernar, organizar o dirigir. Yo me apunto a lo dicho por Moreno.

Las declaraciones de Felipe González y las del que fuera su vicepresidente Alfonso Guerra, convertido también en jarrón chino, durante la presentación de un libro de este último han sido yo diría que al menos irrespetuosas e inoportunas, al darle munición a la oposición haciendo así un flaco favor al partido en que todavía, creo, que militan.

Afirmar, como lo hizo el Señor González, que la amnistía significa la ruptura de la democracia[2], no es acertado ya que ‘amnistía’ no significa lo mismo que ‘indulto’, aunque ambas sean figuras jurídicas. Porque mientras el indulto supone la remisión de toda pena impuestas a un condenado de forma individual; la amnistía tiene naturaleza colectiva y se concede por razones políticas con carácter extraordinario. Amnistías sólo se ha concedido una en nuestro país y fue en 1977 como fruto de una Ley[3], en plena Transición. Afectaba a presos de la Guerra y la Dictadura, por tanto, decir que una posible amnistía significa la ruptura de la democracia no es acertado ni va contra la Constitución ya que la amnistía no figura en ella como sí lo hace el indulto.

Con respecto a eso de que suponga la humillación deliberada de la generación de la transición tampoco lo veo. Aquella generación, de la que yo mismo formo parte, concedió la única que hasta hoy se ha concedido y creo que los resultados fueron positivos. ¿Cuántas veces ha estado a punto de romperse España desde entonces? Y aquí seguimos.

Lo del jarrón chino, y ex-vicepresidente, Alfonso Guerra con relación a Yolanda Díaz, no merece comentario porque está en la línea que siempre ha mantenido, incluso cuando estuvo responsabilidades políticas: machista, cáustico y desagradable.

El título de su libro (La rosa y las espinas. El hombre detrás del político) es significativo ya que en el se declara un hombre apasionado por la literatura, la música y el cine; pero se ocupó siempre más de las espinas que de la rosa y tal vez sería mejor que el ‘hombre’ se situara ya delante del ‘político’ y no a la inversa como subtitula su libro.

Pero el otro lado del espectro político, la derecha, también tiene sus jarrones chinos y claro está que entre jarrones de izquierdas y de derechas se entienden. Para Mariano Rajoy la amnistía es una enmienda a la totalidad de nuestra Constitución y nuestra democracia y para Aznar la amnistía significa que no estamos en un Estado de Derecho ni una democracia legítima. ¡Pues usted me dirá dónde estamos!. Ruido, mucho ruido de jarrones chinos que añoran el pasado y terminan por estorbar en todas partes del presente.

¿Y del debate de investidura de Feijoó? Pues todo según lo previsto desde hace meses y poco que decir. Insultos, malos modos, faltas de respeto y educación de un aspirante que se sabía derrotado desde el principio y opto por presumir de dignidad rechazando votos y enrocándose en que ha ganado las elecciones. Le faltó dar un puñetazo en el estrado y gritar a los cuatro vientos ¡No voy a ser presidente porque no me da la gana!

La tolerancia, el respeto, la educación, la capacidad de argumentar y replicar, la noble aspiración de alcanzar consensos...todo ello brilló por su ausencia. Visto lo visto y escuchado lo escuchado prefiero la ironía de Aitor Esteban o de Oscar Puente, que siempre resulta, al menos, más chispeante y divertida. Por eso, me quedo con la frase del exalcalde de Valladolid desde junio de este mismo año que, tras ganar él también las elecciones en su ciudad, quedó relegado del cargo por el pacto entre PP y Vox, y que al dirigirse al candidato para que le explicara eso de que debe gobernar el partido más votado comenzó diciendo: Señor Feijoó. De ganador a ganador...

[1] https://elpais.com/opinion/2020-06-22/guardar-las-formas-en-politica.html

[2] https://www.vozpopuli.com/espana/libro-alfonso-guerra-felipe-gonzalez.html

[3] https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1977-24937