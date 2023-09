Íñigo Muñoz y su regreso al Reina Sofía frente a Unionistas: "Estoy encantado de volver a Salamanca"

"Nunca me cerraría la puerta a volver a un sitio en el que he estado bien", ha dicho el habilidoso extremo vasco

Íñigo Muñoz, exjugador de Unionistas y actualmente en las filas del Real Unión, su próximo rival, ha atendido a SALAMANCArtv AL DÍA antes de su regreso al Reina Sofía este fin de semana.

Real Unión: "Hemos empezado muy bien como equipo y todos habríamos firmado este inicio de Liga justo antes de empezar. He ido entrando al once después de la lesión y estoy contento. Somos un rival con recursos ofensivos y hemos marcado muchos goles".

Unionistas: "He visto casi todos sus partidos salvo cuando juego yo y sigo teniendo amigos allí. He leído también que se habla de falta de gol, pero conociendo a Rubén Andrés y los jugadores sé que es un equipo muy completo en todos los sentidos".

Conversaciones con viejos amigos: "Tengo buenos recuerdos y ellos también de mí. He tenido partido de Copa Federación esta semana y ya está puesta la mirada en Salamanca, por lo que he ido contestando a la gente. Estoy encantado de volver a Salamanca".

Partido: "Será muy bonito y la idea de proponer con balón es clara por nuestra parte. Sabemos al campo que vamos y no hace falta que yo avise al entrenador de cómo es Unionistas. No creo que sea algo decisivo el que nosotros estemos marcando y ellos casi no, eso cambia en cualquier momento".

Opciones de volver: "Es algo que siempre está ahí y en dos ocasiones se me ha abierto la oportunidad, pero he decidido ir a otro lado porque no veía claro el volver. Siempre he sido claro con todo el mundo y he leído cosas este tiempo con las que no estoy de acuerdo, pero en el mercado de invierno o este mismo verano se ha hablado. En enero ya había dicho que no iba a ir antes de decidirme por el Numancia y ahora lo tenía prácticamente hecho con el Real Unión más allá de que me contactase Rubén Andrés. Nunca me cerraría la puerta a volver a un sitio en el que he estado bien".

Mensaje a la afición: "Que sigan haciendo lo mismo que estos años y siempre hablo maravillas del club cuando me preguntan. Igual no son los que más pagan, pero ahora tampoco los que menos y siempre dejo buenas palabras porque se siente lo que es el fútbol en el Reina".