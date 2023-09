Dani Ponz, sobre la puntería de Unionistas ante un goleador Real Unión: "Todo lo que sea no marcar va a ser un problema bien gordo"

Dani Ponz, entrenador de Unionistas, ha atendido a los medios de comunicación locales antes del encuentro con el Real Unión de Irún.

Derrota: "No me gusta personalizar, pero el domingo vivimos un funeral en el bus. Nos ha costado sacarnos una sonrisa los unos a los otros y no podemos vivir en la frustración. Perdimos una ventana de oportunidad y hemos padecido el duelo, aunque hemos hecho análisis en el bus y otro día. Buscamos la solución en tema colectivo, balón parado, defensa de área... Ha habido vídeos individualizados también. Si no se consigue lo que se quiere... a echar más horas, que es es lo que toca".

Real Unión: "Es un ejemplo en el sentido en el que hay una buena gestión. La propiedad es de la familia de Unai y está saneando el club. Se apuesta por la entidad y todo el mundo habla bien de ellos. Cuenta con buenos futbolistas y el año pasado descubrí al entrenador, que me gustó muchísimo con el Arenteiro. Destaco el balón parado porque es increíble. Oyarzun tiene un golpeo de Primera División, con el que ha metido goles olímpicos, de falta... y no entiendo cómo no está categoría superior. Es un equipo está ahí por méritos propios y mete una media de más de dos goles por partido. Puede ser aspirante a Segunda División".

Más de un gol: "Si nos encontramos con un equipo así, efectivamente tienes que saber que todo lo que sea no marcar va a ser un problema bien gordo. El gol no es solo una tarea del delantero, hay que aportar en el caso de más jugadores. Hablamos con los delanteros y con todo el mundo. Nunca he creído en la suerte. No solo nos metemos en falta de eficacia".

Bajas: "Losada está entre algodones y el objetivo es que mañana sea una opción de garantías con el entrenamiento. Ramiro llega con dos sesiones, pero con garantías. Camus es baja y el resto están a disposición".

Portería: "Lo veréis mañana. Hemos gastado una broma a los porteros de que se corten los dos porque son espectaculares. Es el lugar más importante".