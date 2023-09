Una treintena de personas se concentran por el derecho efectivo al aborto en Salamanca

El Movimiento Feminista de Salamanca ha convocado a una concentración por el derecho efectivo al aborto en Salamanca y en la pública. Se ha llevado a cabo este jueves en la Gerencia de Salud de Salamanca, situada en la Avenida de Mirat.

Allí se ha leído el siguiente manifiesto para reivindicar todo ello: "Como cada 28 de septiembre, día en el que se reivindican de manera mundial los Derechos Sexuales y Reproductivos y la Despenalización del Aborto, en Salamanca, tenemos que volver a manifestarnos para exigir el cumplimiento integral de la Ley que garantiza este derecho y que en nuestra provincia no se está cumpliendo, y las mujeres salmantinas son penalizadas y tienen que desplazarse a otra provincia e incluso a otra comunidad para ejercerlo.

Llevamos años reivindicando que este derecho, garantizado por Ley Orgánica y cuya prestación se encuentra incluida en la Cartera de Servicios Común del Sistema Nacional de Salud, se ejerza en el Hospital Universitario de Salamanca, como garantía de calidad y seguridad. Consideramos insostenible, por contradictorio que un hospital público delegue su obligación de garantizar este derecho (IVE) a un centro concertado/privado en el que no es exigible tal vinculación legal. Por lo tanto, consideramos exigible e imprescindible que el hospital público de Salamanca disponga de un protocolo para realizar las interrupciones voluntarias de embarazo.

La nueva Ley Orgánica 1/2023 de 28 de febrero por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2010 de 3 de marzo de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, vuelve a señalar de manera explícita la obligación de los servicios sanitarios públicos de garantizar el ejercicio de este derecho: “La prestación sanitaria de la interrupción voluntaria del embarazo se realizará en centros de la red sanitaria pública o vinculada a la misma” y “que el mismo se pueda ejercer en las mejores condiciones de proximidad al domicilio de la mujer”. Es decir, esta nueva Ley legisla para que las IVE se realicen en el sistema público, y especifica que se lleven a cabo en las mejores condiciones de proximidad al domicilio. Y en Salamanca no se cumple.

El MFS seguimos insistiendo ante los responsables de la vulneración de este derecho, Dirección General de Servicios Sanitarios del Sacyl, Dirección Médica del HUS y a la Jefatura de Servicio de Ginecología y Obstetricia, para que se realicen las gestiones necesarias para que esta prestación sea realizada en el HUS y salvo una excusa inicial y mentirosa de que todos y todas las sanitarias eran objetoras de conciencia, no se nos ha vuelto a responder ante nuestra insistencia motivada por las modificaciones que en relación con el registro de objetores de conciencia ha introducido la nueva LO 1/2023. Si no hay objeción por escrito y de manera anticipada no hay objeción, porque no existe la objeción colectiva.

Y además, ya no existe la excusa de la Objeción de Conciencia como sentencia el 3 de julio de 2023 el Tribunal Constitucional, y que sienta jurisprudencia, que ha condenado a la Comunidad de Murcia por enviar a una mujer para realizar la IVE en una comunidad diferente a la de su residencia, entendiendo que vulnera sus derechos fundamentales: se trata de salvaguardar "que la mujer que va a interrumpir el embarazo, que se encuentra en una situación de vulnerabilidad física y emocional, no salga de su entorno habitual y pueda contar con los apoyos de sus allegados para hacer frente a esta difícil situación del modo menos traumático posible". Si las mujeres salmantinas que se derivan a otra provincia, interponen demanda contra el Sacyl, pueden ganar en los tribunales.

En nuestra provincia, a lo largo del año 2021 (último registro publicado por la Comunidad de CyL) 223 salmantinas han ejercido ese derecho, de las cuales 165 se encontraban con una gestación inferior a 9 semanas y en 24 casos la interrupción se ha realizado por anomalías fetales o enfermedad materna. Casi una de cada cuatro mujeres (91 mujeres, 25%) han optado por renunciar a la financiación pública, ignorando si ello ha sido así por no tener que desplazarse fuera de nuestra provincia o por otros motivos, porque desplazarse a otra ciudad tiene un coste; igual que optar por la vía privada ante las barreras que supone la pública.

Por todo ello exigimos:

1.- La prestación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo en la cartera de servicios del hospital universitario de Salamanca.

2.- La prestación de IVE en la provincia de Salamanca, mientras se organiza el servicio para que esta prestación se realice en el HUS, y si fuera necesario contratar a nuevos profesionales.

3.- La creación de un registro de personas profesionales sanitarias que decidan objetar por motivos de conciencia respecto de la intervención directa en la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo, como obliga la Ley, y no excusarse con la “objeción colectiva”.

4.- Formación en pregrado y postgrado sobre IVE en estudiantes de ciencias de la salud y médica/os enfermera/os y matrona/os en el sistema de internos residentes."