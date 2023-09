Sika Koné, en su presentación con el Perfumerías Avenida: "Es un sueño para mí jugar y disfrutar aquí"

Sika Koné, jugadora del Perfumerías Avenida, ha llegado a Salamanca esta misma semana y podría debutar en Gran Canaria si Pepe Vázquez lo estima oportuno tras su presentación oficial con el club azulón. Por su parte, Jorge Recio, el presidente, le ha acompañado en el acto.

SIKA KONÉ

"Me siento muy bien por estar aquí y este verano ha sido diferente, pero es un sueño para mí jugar y disfrutar aquí. Tengo muchas ganas de jugar y estar en el equipo, que ha sido fantástico. Kahleah me ha dicho que es un gran equipo, que es algo que ya sabía, y que es una oportunidad para mí. Lo que más me gusta son los fans. Estoy emocionada de jugar la Supercopa. Es la primera vez que lo voy a jugar y es un nivel más el hecho de hacerlo".

JORGE RECIO

"Ya está Sika Koné con nosotros por fin y la conocéis todos. Nunca le han dado el MVP, pero ha sido la más valorada en tres temporadas. No es ningún misterio lo que nos puede dar y le llegó el momento de salir de Canarias, por lo que Avenida la quiso y ella aceptó. Solo puedo decir que Sika Koné fue el primer fichaje de la temporada. Ha competido en el Mundial con Malí y ha estado con Chicago en la WNBA, pero ya está aquí para jugar en un grande y en la Euroliga. Yo fui el primero en decir que es más justo que el premio de la Euroliga sea con el nuevo formato".