La oposición considera “grave” el caso de los asesores en el Ayuntamiento de Béjar

Tú Aportas Béjar y PSOE han pedido en el turno de ruegos y preguntas en conocer los datos y cualificación de estas personas mientras que el PP ha insistido en que no tiene “nada que esconder”.

Tres horas de duración ha tenido el pleno ordinario del Ayuntamiento de Béjar correspondiente al mes de septiembre, que ha tenido dos temáticas principales. Una primera en la que Sánchez, Feijóo, la amnistía o los partidos nacionalistas catalanes han sido protagonistas y una segunda con la cuestión de los asesores. Entre medias se han aprobado las dos ratificaciones llevadas a pleno, la designación del Alcalde como representante en el Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Salamanca y el nombramiento de la popular Araceli Dorado como vocal en Mancomunidad Embalse de Béjar.

Durante la primera hora y media, la sesión plenaria ha orbitado en las dos mociones presentadas por los partidos mayoritarios en los que la política nacional ha sido el asunto de debate. La formación localista Tú Aportas Béjar se ha abstenido en ambas y ha declinado su turno de palabra “como viene siendo habitual cuando no se trata de temas que afecten a la ciudad de Béjar” explicaba Javier Garrido.

La primera moción, partía del PSOE que presentaba un escrito propio “que no se ha presentado en ningún otro Ayuntamiento, no como harán ustedes” decía el edil José Luís Rodríguez Celador, y en la que se hablaba de los posibles pactos de investidura a la Presidencia del Gobierno “excluyendo de los mismos a los partidos de extrema derecha” en referencia a VOX. La edil de la formación en Béjar, Purificación Pozo, contestaba con “las mentiras de Pedro Sánchez y el PSOE” derivando el debate en temas tratados estos días durante la investidura y ajenos al día a día de quienes residen en Béjar. La moción era rechazada con los votos en contra del PP y VOX.

Tónica similar tenia la moción presentada por el PP contra la tramitación de una Ley de Amnistía y las “concesiones” a los partidos catalanes. El socialista Antonio Cámara califica esta moción como “la del unicornio, porque estamos hablando de una ley de amnistía que no existe”, mientras que la popular Olga García daba la bienvenida a los presentes a “un universo paralelo, nadie en el resto de España se ha enterado de este tema, sólo nosotros, ya que Cámara y sus compañeros no han oído nada de esto”. En este caso, la mayoría del PP y VOX permitía que la moción saliera adelante.

El caso de los asesores

El turno de ruegos y preguntas de la sesión plenaria durante muchos minutos abandonó el formato que debe imperar en este órgano para convertirse en un debate propio de la campaña electoral entre el alcalde popular, Luis Francisco Martín y los concejales del PSOE Antonio Cámara y José Luís Rodríguez Celador.

El motivo han sido las preguntadas formuladas desde la oposición (también desde Tú Aportas) sobre la identidad, cualificación y funciones de los asesores del regidor municipal y la falta de información que denunciaba hace unos días el PSOE bejarano. Tanto Celador como Cámara han pedido a Martín conocer los nombres de estos asesores y que son “transmisores de la preocupación sobre este tema que existe en la ciudadanía y entre los trabajadores municipales” aseguraba Celador, quien califica todo este asunto como “grave” y que además ha hecho público el nombre de una de las asesoras “a la que se va a pagar 2000 euros por hacer un estudio, no sobre la viabilidad de la Covatilla, sino sobre su privatización, tal y como aparece en la plataforma de contratación del Estado. Esto son datos públicos que hemos tenido que buscar nosotros y que ustedes no nos han dado desde la petición hecha en comisiones el 21 de agosto”.

Por su parte el alcalde popular ha afeado al PSOE que hiciera pública esta información y ha explicado que “yo le encargue el trabajo, y por indicación del secretario se le va a pagar esa cantidad, que es muy inferior al precio que vale ese estudio, y que como ha dicho esa persona, quiere donar a una obra benéfica”. Martín ha defendido que el consistorio “no está parado por mucho que lo digan ustedes, existe mucho despilfarro y eso no puede ser” y Luis Francisco Martín argumentaba que “yo no veo esa preocupación ciudadana, la veo en ustedes” y ha anticipado que “sólo yo tengo acceso a los expedientes y no entran solos en dependencias municipales”. Además, ha explicado que están estudiando la situación “y si vemos algo sospechoso iremos al juzgado” decía Martín.

El intercambio de interpelaciones ha derivado también en las dudas sobre el futuro proyecto del Centro de Concentración Deportiva en altura “que si no quieren hacerlo no lo hagan” espetaba Cámara, o la situación del matadero municipal “que habrá solicitar las cuentas actuales y valorar su situación porque desde el año 2006 la empresa no paga el 1% que debe abonar a las arcas municipales” sentenciaba Luis Francisco Martín.