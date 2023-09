Seis excursiones micológicas con guía y gratuitas en la provincia de Salamanca

La diputada provincial de Medio Ambiente, Pilar Sánchez, presentaba esta mañana las III Jornadas Micológicas de Salamanca, que comienzan el 14 de octubre en Robleda y se prolongarán hasta el 25 de noviembre, con la última cita programada que será en Santiz. Todas se realizarán en sábado y junto a las dos localidades indicadas también se realizarán en Serradilla del Arroyo, Escurial de la Sierra, Candelario y Peñausende.

Se trata de jornadas gratuitas que incluyen la salida al campo con guía, aunque es necesario el permiso de recolección para la recogida de setas. También se ofrece a los participantes una degustación de setas, así como charlas y talleres.

En cualquier caso, es necesario realizar la inscripción a cada jornada, que es gratuita e incluye seguro, guías y las actividadades que se especifican en el programa de cada jornada.

No incluye traslado hasta el pueblo de cada jornada y las inscripciones están limitadas a 50 plazas por jornada, para la salida al campo con guía. Sin embarbo, para el resto de actividades no hay límite. "Rogamos no inscribirse si no se tiene la certeza de poder asistir a la cita. De todos modos, una vez completado el límite de participantes se abrirá una lista de reservas por si hubiese alguna baja entre las personas inscritas", explicaban los organizadores.

También advertían que el formulario de inscripción es para 1 participante, por lo que hay que rellenarlo tantas veces como inscripciones quieran realizarse.

Calendario de las III Jornadas Micológicas