El oráculo y la inteligencia artificial en el fútbol

El oráculo es la respuesta dada por un dios a una pregunta personal, normalmente referida al futuro, como método de adivinación. Los oráculos no pueden ser pronunciados más que por algunos dioses, en los lugares precisos, sobre objetos determinados, y siguiendo unos ritos prefijados. Por supuesto, se requiere un aprendizaje para entender las respuestas.

Estamos asistiendo al despliegue de los algoritmos de “Inteligencia artificial”, algunas propuestas conseguidas con dichas tecnologías están resultando alarmantes porque empieza a descubrir aspectos no deseados. En todo caso, mi “negociado” es el fútbol y he encontrado una aplicación práctica para descubrir cual es el mejor equipo de la historia, (Latercera.com, Lucas García, 31. marzo.2023).

Al parecer, con la herramienta “ChatGPT”, se mezclaron jugadores de distintas épocas y nacionalidades para dar forma a un 4.3.3., letal. La “IA” alineó sobre todo a campeones de la Copa del Mundo y a quienes ganaron la Liga de Campeones. La mayoría de ellos también son ex futbolistas y figuran con distinciones de la FIFA al mejor jugador del mundo.

En la portería ubicó al italiano Buffon; en el centro de la defensa, Franco Baresi con Franz Beckenbauer y en los laterales Cafú por la derecha y Maldini a la izquierda. En medio campo, el “Chat GPT” decide a lo grande, con Zinedine Zidane, Cruyff y Diego Armando Maradona. En este punto, me gustaría entrevistar a Clemente y, seguro, que dichos jugadores nunca serían su solución y no ocuparían el centro campo de su equipo por considerarlos “excesivamente creativos”. Perdón por meter en este barullo a Javi Clemente, pero el que suscribe tampoco está muy de acuerdo con esa estructura.

El ataque se inclinaría por “pesos pesados” como Pelé, Cristiano Ronaldo y Messi. Sería difícil contradecir a la "Inteligencia Artificial". Pero, ya en otras ocasiones, refresqué la memoria y aparecieron otros nombres tan capaces como los anteriores. La gran cuestión es el desfase de épocas y maneras de competir.

Por mi cuenta y riesgo, sin algoritmos, sin tecnologías, sin álbumes Panini o similares, solo con la memoria de elefante que aún me queda para asuntos de fútbol específicamente, habría posibilidad de formular otro equipo “B” (De Bueno), nombrando jugadores como Yashin; Lahm, Bobby Moore, Passarella, Roberto Carlos; Riquelme, Ronaldinho, Bobby Charlton; Ronaldo Nazario, Haaland y Mbappé. Teóricamente, todos situados en la misma época, podrían rendir al primer nivel deportivo en todos los aspectos, técnico-táctico-psicológico.

Personalmente, admiré con pasión infantil a Bobby Charlton, era el centrocampista perfecto, arriba, abajo, gestando, finalizando, dando pases, manejando, con derecha y con izquierda el balón iba prendido a su iniciativa, recorriendo distancias amplias con la cabeza como un periscopio. Es posible que, por poner alguna carencia, sería el remate de cabeza. Y jugadores imprescindibles en cualquiera de mis equipos, hubieran sido Ronaldo Nazario y Ronaldinho, éste sigue considerado muy por debajo de sus habilidades, de sus realidades y de sus potencialidades. Por supuesto, los dos delanteros de esta época reciente como Haaland y Mbappé son insuperables en sus acciones ofensivas y goleadoras. Un tándem para disfrutarlos en los próximos diez o quince años.

Por cierto, ¿dónde situamos a Di Stéfano? Quizás la “Inteligencia Artificial” ha podido perder el sentido por no acordarse a tiempo, aunque para mí puede resultar el comodín tanto del equipo “A” como del “B”. Por supuesto, lo digan los hombres o las máquinas, Di Stéfano fue el no va más de la eficiencia en un campo de juego, cómo lo disfruté en los reportajes del NODO cuando íbamos a las “Matinales” del Cine España. Por supuesto, no podemos nada más que confirmar su frase histórica: “No hay mejor jugador que todos juntos”.