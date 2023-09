Un concierto muy especial del Coro Kyria 

La Iglesia de la Anunciación ha acogido en el día de hoy un concierto del Coro Kyria conmemorativo de la proclamación de Santa Teresa como Doctora de la Iglesia por Pablo VI.

Un concierto muy especial debido a la variedad de su repertorio, en el que los asistentes han podido disfrutar de canciones del folklore mundial, bandas sonoras de cine, pop y funky:

- Zorongo de Pop Andaluza, arm. E. Molina

- Izar Ederra de Pop vasca, arm.Francisco Escudero

- Pueblito mi pueblo de Carlos Guastavino

- Let it be de Lennon/Mc Cartney

- Knowing me knowing you de ABBA

Perfect de Ed Sheeran, arr.Theo Janssen

- Nothing else matters de Metallica

- All for Love of one de Bob Chilcot

- Red Boots on de Bob Chilcot

- Voi sur ton chemin(Los Chicos del Coro) de Bruno Coulais

- Dona dona de trad hebrea, arr.C.B. Agnestig

- Keren Or, canción hebrea de Noa

Niska Banja, canción serbia de arr. Nick Page

Sin olvidarnos de la verdadera protagonista cantando dos de sus Himnos Teresianos más conocidos y queridos por la población albense:

Nada te turbe de Jacques Berthier

Cantemos a Teresa Himno Diocesano del IV Centenario de la muerte de Santa Teresa