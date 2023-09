Ismael Martín: "No me gustaría perder ningún festejo, pero quiero reaparecer al 100%"

Ismael Martín, el novillero salmantino que está siendo una auténtica revelación esta temporada, continúa dando pasos adelante en la recuperación de su hombro derecho tras la lesión sufrida el pasado domingo en Los Molinos (Madrid). El torero de Cantalpino sufrió una luxación al descabellar al segundo novillo de su lote, tras lo que se puso en manos de su fisioterapeuta José Manuel Polo para minimizar el tiempo de regreso a los ruedos.

En palabras del propio Ismael Martín, la recuperación va "bastante mejor". "La verdad es que está yendo poco a poco, pero vamos bien", asegura el novillero, quien anuncia su objetivo: "De momento mi meta es estar al cien por cien. Me da igual que día reaparecer pero allí donde vaya tengo que ir a darlo todo y estar físicamente perfecto".

La lesión de Ismael Martín llega en un momento de dulce en su carrera profesional. Tras la rotunda actuación en La Glorieta, el novillero enfila la recta final de la temporada con un gran ambiente: "No me gustaría perder ningún festejo, pero estoy a la espera de lo que me digan los médicos para ver cómo va la evolución del hombro", señala Martín, quien añade: "Me encuentro bien, sin dolores, sólo con alguna mínima molestia. Tengo que trabajar mucho para poder llegar a mis compromisos".

El más importante de ellos es su presentación en la plaza de toros de Las Ventas este próximo domingo día 1 de octubre con novillos de Guadaira. El primero de los compromisos para Ismael Martín sería este viernes día 29 de septiembre en Algemesí, uno de los certámenes de novilladas más importantes de España. También está anunciado en el Zapato de Oro de Arnedo el día 2 de octubre y el día 6 en Zaragoza.