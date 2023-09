Embarrado debate por la amnistía y unidad para unir adherir a Peñaranda a la iniciativa 'municipios contra el maltrato', protagonistas del último Pleno

La última sesión ordinaria de Pleno en el Ayuntamiento de Peñaranda ha girado en torno a temas mucho más allá de los meramente locales, con la amnistía catalana como eje de un embarrado debate especialmente entre populares y socialistas.

Una situación que llegaba a Pleno con la moción presentada por el Grupo municipal del PP en contra de la tramitación de una Ley de Amnistía, texto que se está presentado en todos los Consistorios nacionales.

Una moción sobre la que Eva López, portavoz de los Populares, explicaba que “atenta contra algunos de los principios básicos del estado de derecho como la exclusividad del sistema judicial para juzgar o la igualdad para todos en ello”. Presentamos peticiones a Pleno para rechazar cualquier acuerdo para amnistía o indulto generalizado y animar que los dos grandes partidos generen acuerdos de estado que eviten que la sociedad se vea sometida a las condiciones de los partidos independentistas”.

Ángel Tejeda, portavoz de Peñaranda en Común, aseguraba al respecto de la moción de los populares locales que “los favores en política se tienen que acabar devolviendo al final. Es un marrón el que tiene en este Pleno la portavoz del PP en este Ayuntamiento. Lo vivido en el Congreso es un lloriqueo del PP. Se está adaptando el discurso de ciertas tertulias que parecen saber de todo y creo que estas cuestiones deben dirimirlas aquellos que saben de derecho. Yo estoy a favor de la reforma de la Constitución, no es nada malo. Hay que buscar un punto de encuentro entre la sociedad española y catalana, pero ya está, creo que hoy está la gente a otras cosas. Yo particularmente no estoy a favor de amnistía”.

Fran Díaz, portavoz del Grupo socialista, argumentaba que “es poético tener que hablar de esto hoy cuando se está consumando una investidura fake de Feijoo y acaba la tomadura de pelo que han mantenido durante 37 días y han extendido hasta el propio jefe del estado. Me parece surrealista que estemos hablando de esto en un Pleno en Peñaranda, hablando de algo que no existe. No hay texto de amnistía ni encargo de formar gobierno a Pedro Sánchez. Si hay que sacar adelante alguna ley se hará con total transparencia” a lo que Eva López replicaba que “los peñarandinos, como el resto de españoles, estamos hartos de chantajes y extorsiones a cambio de sillones. Creo que hay muchos socialistas que están a favor de esto, y todos estamos a favor del orden constitucional”.

El debate se prolongaba en el tiempo y finalizaba con los votos en contra de PeC y PSOE, la abstención de Vox y el afirmativo del PP.

Otro de los temas a tratar en Pleno era una nueva moción presentada por los Populares, esta vez para adherir a Peñaranda dentro de la campaña de Atresmedia ‘Municipios contra el maltrato’, iniciativa en la que todos los grupos políticos han estado a favor de darle apoyo, resaltado la lucha contra la violencia de género y en apoyo a las víctimas que desde hace años se desarrolla a través de los técnicos municipales. “Es la mayor y más aberrante violación de los derechos humanos” definía Carmen Ávila.

La modificación de la Ordenanza reguladora de los precios de las escuelas deportivas y las actividades físico-deportivas para este nuevo curso, con el fin de incluir un leve aumento de precio, o el cambio para este mismo fin en la Ordenanza para las actividades de ocio y tiempo libre, fueron otros de los asuntos a tratar y que contaban con apoyo unánime, mientras que la aprobación de la cuenta general del pasado año (ya aprobada por la anterior corporación y que ahora vuele a Pleno debido a los plazos legales), contaba con el sí de todos los partidos salvo la abstención del PP