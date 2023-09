Piden libros de texto gratis en la enseñanza obligatoria y una red de bibliotecas en el medio rural

"El actual sistema de ayudas no funciona, y esta medida podría suponer una media de ahorro en torno a los 300 euros por alumno", afirma Fernando Rubio

El PSOE de Salamanca llevará al próximo pleno de la Diputación Provincial una moción para instar a la Junta a elaborar un proyecto de Ley donde se "apruebe y establezca" la gratuidad de los libros de texto y de "todo el material curricular obligatorio" para el alumnado de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Formación Profesional Básica matriculado en Castilla y León, además de pedir "una red de bibliotecas públicas en el medio rural".

La iniciativa será llevada en forma de moción al próximo Pleno de la Diputación de Salamanca con el propósito de "recabar el apoyo del resto de fuerzas políticas con representación", ha hecho público en rueda de prensa el portavoz del Grupo Socialista en la institución provincial, Fernando Rubio.

Según sus palabras, el actual sistema de ayudas en este sentido "no funciona, es obsoleto, ineficaz y no llega a todos los que las necesitan y, por tanto, hace aguas, no es justo y contraviene la igualdad" y es por ello "muy necesario a día de hoy" la aprobación de esta propuesta "que podría suponer una media de ahorro en torno a los 300 euros por alumno para las familias", ha añadido Rubio.

La gratuidad de los libros de texto en enseñanzas obligatorias está ya establecida en "muchas autonomías como Andalucía, Valencia, Extremadura, Madrid, Canarias y Navarra, entre otras", ha enumerado, tras añadir que la propuesta del PSOE contempla además incluir, "tal y como dicta el propio Estatuto de Autonomía" un sistema de ayudas para la adquisición de libros y material curricular obligatorio en los niveles educativos no obligatorios, Educación Infantil, Bachillerato y Formación Profesional.

Red de bibliotecas rurales

De igual manera, y también vinculada a cuestiones educativas y culturales, los socialistas defenderán la creación de una red de bibliotecas públicas en municipios de la provincia. "Algo que consideramos absolutamente esencial", ha afirmado Fernando Rubio.

El PSOE entiende esta red "no como lugares contenedores de libros, espacios para leer o de préstamo sino como locales para el encuentro y la participación cultural" que es "una de las grandes carencias" de "muchos" de los pueblos, ha manifestado el diputado socialista, para quien estas biblioteca rurales "se convertirían en un atractivo generador de cultura, donde se fomentaría la formación, y se facilitaría el encuentro social", ha dicho.