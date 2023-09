Sátira: la vacuna granadina

“Buceando”, por la red, me encuentro con esta noticia-broma. Parece ser que el equipo de un doctor, que atiende por “Azpitarte” inventa e inyecta la primera vacuna contra la “malafollá” granadina.

Investigadores del Hospital del Campus de la Salud han conseguido crear la primera vacuna contra la “malafollá”, un avance científico histórico que puede acabar al fin con el conocido mal carácter de los granadinos. (Puede aseverar este comentarista, que tras seis años viviendo entre ellos, no tienen peor “malafollá” que, en otras muchas autonomías españolas, incluida esta misma.) “unos tienen la fama y otros cardan la lana”, según reza nuestro sabio refranero.

Pero siguiendo con la notica. Según explica Azpitarte, (el inventor) la vacuna contra la "malafollá" está compuesta por dosis ultra-concentradas de oxitocina y serotonina, hormonas que estimulan la simpatía, el buen humor y las relaciones sociales, mezcladas con extractos de pionono de Santa Fe, que dulcifica el agrio carácter del "malafollá", y ron Pálido de Motril, que relaja la tensión comunicativa… añade el médico.

La vacuna ya ha sido administrada en fase de pruebas, con excelentes resultados. Se le ha inyectado al dueño de un bar del centro conocido por su trato cortante y despectivo, a un huraño cascarrabias jubilado, a un policía, a un médico de atención primaria, incluso a un concejal… y parece ser que la cosa ha mejorado tanto que la atención que se ha dispensado a algunos voluntarios ciudadanos, y, ha tenido una extraordinaria repercusión. Habrá que seguir la pista de este fármaco, que bien pudiera inyectarse, con prioridad, entre la masa política, para que la mejor versión aparezca de entre sus señorías, y empiecen estos a tener en cuenta a los ciudadanos, esa masa incorregible que se conoce también como soberanía nacional, y también al mismo tiempo corregir esa desafección, esa antipatía, y total desconfianza que hoy impera entre los pueblos de España. Todos esperamos que la reciban los ayuntamientos, diputaciones, cortes autonómicas, y una vez comprobada su reacción la misma “vacuna” pueda ser inoculada a la población, y una vez conseguido, la cosa será sin duda más liviana, menos agresiva, más atenta y humana. En suma, que se vaya diluyendo la “malafollá” imperante y aunque nos resulte empalagoso el trato, al menos la atención y la educación, se apodere de todos nosotros. Les digo sinceramente, que servidor esta esperando que aparezca, tal es así que he tratado por todos los medios establecer una conexión con el doctor Azpitarte; pero no lo he conseguido, me dicen que está muy imbuido en su programa, en sus ensayos, en sus tesis, porque asegura, que no quiere fallar ante tanta responsabilidad contraída, y no puede por ningún medio ser el hazmerreír, del país, como si fuese un político más.

Como digo: ya se han aplicado una primera hornada de “vacunas” y se va vislumbrando a primera vista, una sonrisa, expresión facial inédita en algunos individuos, que hasta entonces eran adustos, oscos y de trato difícil. Él camarero seco, hasta entonces; echó un poquito de leche fría al café cada vez que se lo pidieron sin poner mala cara y hasta dio un vaso de agua a un migrante que entro al bar. Por poner ejemplos reales más cercanos claro… también un jubilado huraño y criticón que ostenta el récord provincial en pronunciar la frase “eso no sirve pa ná”. Tras ponerse la vacuna, el pensionista confía en que el consistorio solucionará los problemas de tráfico, de su acera, del contenedor, etcétera, está convencido de que aquello que está a la vista tendrá una lógica y económica solución… Incluso tiene la ilusión de poder volver a visitar personalmente a su médico, a cogerle la vez por teléfono, en fin cosas sencillas, ideas eficaces, conocimiento del entorno, ante la palabrería de dudosa sinceridad, en la cual la mentira domina completamente la razón. Pero ya queda menos amigos lectores, la vacuna que ha comenzado en Granada, esta en camino, no desmayen, ya lo verán estén atentos, además ya han votado, o sea la cosa. “está al caer”. Esto es una noticia ficticia de Indenews, la sección de sátira y humor de El Independiente de Granada. Y también de este comentarista… que la ilustra… (ustedes perdonen).

Fermín González, salamancartvaldia.es, blog taurinerías