Localizan el cadaver de un menor junto al carril bici de Aldeatejada

El cuerpo no presentaba signos de violencia, aunque no se descarta ninguna hipótesis

La llamada telefónica de un ciudadano, esta mañana, alrededor de las 9.30 horas, alertaba a la Guardia Civil de Salamanca por la presencia del cuerpo de una persona junto al carril bici que une Aldeatejada con Salamanca.

Según fuentes de la investigación, consultadas por SALAMANCA AL DÍA, los agentes desplazados comprobaban que se trataba de un menor, de 17 años de edad, que, aparantemente, no presentaba signos de violencia. No obstante, los investigadores no descartan ninguna hipótesis.

Tras avisar al forense correspondiente, las incógnitas sobre esta muerte se desvelarán una vez se realice la autopsia correspondiente. Según informa Radio Salamanca, Cadena SER, el Juzgado de Instrucción número 2 lleva los trámites de este caso y la familia del joven fallecido había comunicado que no pasó la noche en casa.