El Alcalde de Béjar responde sobre los asesores y apunta al “nerviosismo” del PSOE

El alcalde Béjar, Luis Francisco Martín, ha querido responder a las acusaciones lanzadas por el PSOE bejarano sobre la presencia “de dos personas ajenas a la estructura del personal del Ayuntamiento en las diferentes instalaciones municipales” y aseguraban los socialistas que en comisiones el regidor popular “no ha proporcionado los datos de estos asesores, su cualificación y su vinculación con el Ayuntamiento”. La agrupación socialista pedía transparencia al Equipo de Gobierno: “Desconocemos si el Sr. Alcalde tiene algo que ocultar ya que incluso ha faltado a su “palabra de honor”, comprometida con el Grupo Municipal Socialista, de poner a nuestra disposición toda la información referente a este asunto” decía el PSOE.

Preguntado sobre este asunto en un acto público, Luis Francisco Martín ha respondido que “son gente de confianza pero que no tienen acceso a ninguna documentación” y que cuanto entró a la alcaldía “tardé mes y medio en tener acceso a todos los expedientes” y con estas personas “estudiamos y analizamos los expedientes que nos pasan los técnicos. Tengo un tiempo para hacerme caso de las cosas, las que estén bien o estén mal y cuando pase ese periodo yo me hago responsable como todas las herencias, incluso de gestiones que pueden no estar muy claras”.

En este sentido el regidor popular apunta que uno de estos asesores “ha hecho un estudio sobre un plan de viabilidad de La Covatilla porque no podemos perder 4 millones de euros en una legislatura” o que se está estudiando la licitación y adjudicación del Centro de Concentración Deportiva en Altura “no se puede hacer eso sin tener permisos ni licencia el ayuntamiento de La Hoya ni el cambio de uso, ni de titularidad del edificio. Cuando veo cosas enrarecidas, que no digo que no sea legal pero no me corresponde a mí decirlo, me rodeo de personas expertas para analizarlo” aseguraba Martín que insinúa que existen “temas de dudosa legalidad y hay varias comisiones de investigación que tenemos abiertas” en el consistorio bejarano.

El alcalde del PP apunta al un “nerviosismo” del Partido Socialista: “¿Por qué esa insistencia en saber quienes son esas personas? Eso ha existido siempre en todos los Equipos de Gobierno, personas que, sin ser concejal, asesoran al alcalde. En este caso no son asesores de libre designación, con un sueldo de 3000 euros como tenía el PSOE en la legislatura pasada. Ellos no están cobrando y por consejo legal del secretario se le pagará una pequeña cantidad por el informe de viabilidad de la estación, que según me dicen donarán a una ONG. El único que tiene acceso total a la información soy yo, estos asesores no. Yo no tengo nada que ocultar y los nueve concejales del gobierno conocen a estas personas y su labor. Quizás ese nerviosismo del PSOE de Béjar es porque tienen algo que ocultar, quieren saber que están haciendo y de ahí ese alarmismo” sentencia el alcalde Martín.