"Cada vez más gente pasa por situaciones de crisis muy serias y creen que no tienen salida"

Promover la salud emocional de las personas, en especial las que se encuentran en situación de crisis, es la misión principal del Teléfono de la Esperanza de Salamanca, una ONG de voluntariado y acción social. Su labor la realizan por medio de la escucha, las 24 horas de los 365 días del año, y también mediante la puesta en marcha de cursos y talleres.

Unos cursos cuyo objetivo es “servir de herramienta para la salud mental y emocional y contribuir a la prevención del suicidio”, explica Ramoni Ledesma, vicepresidenta del Teléfono de la Esperanza de Salamanca.

“La salud mental es un estado de bienestar en el que cada individuo desarrolla su potencial, puede afrontar las tensiones de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera, y puede aportar algo a su comunidad”, así define la salud mental la OMS, tal y como recuerda Ramoni Ledesma, que señala que “cuando este estado de bienestar empieza a fracturarse, las personas necesitan ayuda y cuanto más pronto mejor, tanto es así, que cada vez hay más especialistas que tratando esto en las primeras fases es tan eficaz como una pastilla”. Y es que enfrentarnos a cualquier situación de la vida, cualquier tipo de problema, “si no lo gestionas, si no tienes las herramientas para gestionarlo, pues empezamos a flaquear, empieza la ansiedad, la autoestima es lo primero que nos empieza a fallar, y de ahí vamos a la depresión”.

Los cursos del Teléfono de la Esperanza “nos dan herramientas, porque al final lo que hacen también es un poco el conocimiento de nosotros mismos, cómo lo vivimos, que hay salidas, que muchas veces, si lo vemos de otra manera, resulta que podemos gestionarlo. En realidad los talleres ayudan y contribuyen a que las personas puedan tener estas herramientas en esos momentos”, afirma.

Los cursos, que arrancan en octubre, tienen dos ediciones al año, cuatrimestrales. Son un total de diez: ‘Inteligencia Emocional’, ‘Gestión de las emociones’, ‘Autoestima’, ‘Emociones tóxicas’, ‘Inteligencia espiritual’, ‘Buscando mi bienestar’, ‘Pensar bien para vivir mejor’, ‘Comunicación no violenta’, ‘Mindfulness’ y ‘Desarrollo personal’. Para informarse e incribirse se puede hacer a través del telléfono 923 34 94 46, presencialmente de lunes a viernes enla sede del Teléfono de la Esperanza (paseo San Vicente) o en el correo electrónico [email protected] y desde la web telefonodelaesperanza.org/salamanca/contacto

Algunos de estos cursos, explica Ledesma, como ‘Comunicación no violenta’, cuentan con una primera parte y una segunda. “¿Qué nos puede aportar el saber comunicarnos? Varía que digamos a una persona las cosas de una manera u otra, que sepas decir a una persona lo que estás necesitando, porque no somos capaces casi nunca de dar ese mensaje de lo que necesitamos, lo hacemos por medio del enfado, por medio de malos gestos, no tenemos herramientas para sabernos comunicar. Con todas estos cursos, aprendes a gestionar esas situaciones. ¿Qué pasa cuando tienes baja autoestima?, que todo te molesta, que crees que son los demás los que generan el problema y realmente quien no te estás valorando eres tú”, explica, y añade, “las emociones, qué nos pasa con las emociones, pues lo mismo, a veces una emoción nos sobrepasa y ya no sabemos qué hacer con ella”.

Estos cursos “nos dan esas herramientas para hacerlo un poco mejor, para ayudar, es un aprendizaje constante. Tenemos que estar siempre trabajándolo, porque somos así de vulnerables, pero con esta ayuda y lo que uno ponga de su parte, porque, por supuesto, las personas tienen que poner de su parte y querer hacer ese cambio; como en cualquier situación en la vida, los cambios solo vienen si uno de verdad los quiere hacer, solos no vienen; el que quiere cambiar las cosas y pone voluntad, al final, todas estas herramientas las acaba utilizando”.

Otro de los cursos que imparte el Teléfono de la Esperanza es sobre Mindfulness (atención plena), los viernes. “Con estos talleres lo que hacemos es estar en el momento presente, tratar de controlarlo por medio de la respiración; la palabra lo define muy bien, atención plena, estar solo en ese momento, a través de la respiración, con ejercicios. Es un curso también muy útil y compatible con los otros”.

También hay cursos de desarrollo personal. “Son de conocimiento de sí mismo, pero ya comporta una formación posterior de casi un año. Si luego quiere ser voluntario, le faculta para ello. Nadie puede ser voluntario sin haber hecho este curso. El curso no obliga a que seas voluntario, pero el curso si te da el conocimiento de tí mismo, porque no nos conocemos casi nadie. Después, lleva un año de formación”, porque “nadie es voluntario del Teléfono sin la formación”.

"Es urgente que los adolescentes sepan que no están solos"

El Teléfono de la Esperanza registra cada vez más llamadas, “cada vez hay más situaciones en crisis, se está extendiendo a gente más joven, quizás sea gente que no ha percibido tanto los problemas o no están preparados para los problemas que la vida nos da. Estas generaciones están pasándolo mal y de hecho vamos a empezar a impartir conferencias y talleres en los colegios, porque los adolescentes lo necesitan, es urgente y es fundamental que tengan esa protección, principalmente que sepan que tienen ayudas, que no están solos”.

En la ONG de Salamanca hay en la actualidad 35 voluntarios, que atienden las llamadas e imparten cursos. Su formación, aunque tengan la suya específica como profesores, psicólogos, etc, es constante y continua “para poder afrontar todas estas situaciones”, explica Ramoni Ledesma.

“Ahora mismo mucha gente pasa por situaciones de crisis muy serias, por la situación que se está viviendo, por lo vulnerables que somos, por la poca capacidad a las situaciones difíciles… Es muy importante llegar a una población más joven, creen que no tienen salida”, también hay otro sector, "los mayores, la soledad".

"Nosotros estamos las 24 horas al día, es confidencial, anónimo y eso a la gente le da mucha tranquilidad. Atendemos todas las llamadas, incluso por la noche. Es un sistema que siempre hay alguien al teléfono, si no es una provincia es otra", señala. El Telefóno para la escucha es el 923 22 11 11

Estos son los cursos y donde puedes informate e inscribirse, así como los horarios: