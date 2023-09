Susi, la salmantina que ha llegado hasta el casting final de Operación Triunfo: "He soñado muchísimo con esto"

Ya hay fecha para el casting final de Operación Triunfo. Será el próximo lunes 2 de octubre y Susi, una de las artistas salmantinas que se presentó al casting estará presente. Ella misma lo acaba de confirmar a través de su perfil de Twitter.

gente, que me acaban de llamar. Estoy en el casting final de OT2023 :,))) De verdad que no me cabe la ilusión en el cuerpo. He soñado muchísimo con esto. Nos vemos el 2 de Octubre <<33 — susi #1010 :) (@soosiedp) September 22, 2023

Se presentó al casting de Barcelona el pasado 4 de julio. Estudiante de Historia del Arte, superó por la mañana la primera fase frente a Noemí Galera y por la tarde superó la segunda, tras interpretar los temas 'Somewhere Over The Rainbow' y 'Cristales de Bohemia', este último con su guitarra. Desde entonces, estaba pendiente del resto de ciudadades donde aún se tenía que realizar el casting.

Ahora, la salmantina está más cerca de entrar en la academia más famosa de música, que este año se emitirá por primera vez en la plataforma Amazon Prime.