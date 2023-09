Machismo rencoroso y casposo

González y Guerra, dos históricos del socialismo español, están siendo aplaudidos por los mariachis de la derecha política, social y económica española, porque critican, de forma despiadada, al líder del PSOE, Pedro Sánchez, debido a los pactos que está pergeñando para su más que probable investidura como presidente del gobierno después de las elecciones del 23J. Ya se sabe que este dúo nunca estuvo de acuerdo con las elecciones primarias en el PSOE que dieron como vencedor, en cada momento, a líderes críticos con el denominado “Aparato”. Ya ocurrió con Borrell cuando venció a Almunia, después con Zapatero y, por último, con Sánchez. Comparto íntegramente las declaraciones de otro histórico socialista, Luis Yáñez -que siempre estuvo muy unido a Guerra y González- cuando ha dicho que el origen de las críticas de González y Guerra a Pedro Sánchez “nace de su amor propio herido” y nunca soportaron que Sánchez renaciera de las cenizas, como el ave Fénix, después de que lo derribaran de forma indigna en 2016 cuando varios diputados socialistas se abstuvieron –por orden de algunos miembros del viejo aparato, entre los que se encontraban González y Guerra- para que M. Rajoy pudiera ser investido presidente del gobierno. Sánchez, para desgracia de algunos, no sólo ganó las primarias como Secretario General del PSOE, en 2017, imponiéndose, entre otros, a la “Felipista” Susana Díaz, sino que también consiguió ser presidente del gobierno, primero al prosperar una moción de censura contra M. Rajoy y después producto de los resultados electorales de 2019. En esto, Guerra y González comparten el mismo rechazo hacia Pedro Sánchez que profesan los líderes de la derecha y la ultra derecha. Lo más grave es que no sólo sienten rechazo, sino también odio.

Por otro lado, Guerra ha superado el nivel de decoro y decencia que se exige a cualquier ciudadano por el mero hecho de serlo, puesto que cuando en un programa de radio le preguntaron a Guerra por unas declaraciones de Yolanda Díaz –vicepresidenta del gobierno en funciones- en las que criticaba unas declaraciones de Felipe González, dijo que a Yolanda Díaz “le habrá dado tiempo entre una peluquería y otra, para estudiar un poco”. Unas declaraciones que destilan no sólo la inquina de Alfonso Guerra hacia la vicepresidenta, sino también un machismo rencoroso y casposo impropio de un político sensato y coherente.

Por su parte, el PP sigue alimentando el enfrentamiento civil entre los ciudadanos españoles al convocar una manifestación contra Pedro Sánchez unos días antes del debate y votación para la posible investidura de Feijóo . No soportan que Feijóo fracase y no pueda ser investido presidente del gobierno ante la falta de apoyos de otros diputados que no sean los de la derecha cavernaria española: PP y VOX. Y el PP y Feijóo siguen intentando buscar apoyos de diputados socialistas que investirían a Feijóo como presidente del gobierno. Con esto, lo que pretende el PP es acceder al gobierno como sea, aún buscando la traición de posibles disidentes socialistas. El último gesto de estas características lo ha protagonizado Feijóo con el presidente socialista castellano-manchego, García Page, al que ha pedido que convenza a diputados socialistas para que apoyen la investidura de Feijóo. No obstante, García Page ha actuado con coherencia política al decirle a Feijóo que la falta de votos del PP no se puede compensar con tránsfugas del PSOE. Además, le ha recordado que las decisiones políticas generales –entre las que está la postura del PSOE ante la investidura de Feijóo- las marca el Secretario General del partido, es decir, en este caso, Pedro Sánchez.

Para finalizar, recordemos que los problemas habidos en Cataluña por el denominado “procés” tienen su origen en las políticas llevadas a cabo por el PP. Por un lado, porque recurrieron el Estatut de Cataluña ante el TC –quién declaró inconstitucionales una buena parte del texto- y, sin embargo, había artículos parecidos a los del Estatut en las reformas de otros estatutos de Comunidades Autónomas aprobados por las mismas fechas y apoyados por el PP, como el de Andalucía o Valencia, que, en cambio, no recurrieron ante el TC. Ya se sabe, de aquéllos polvos vinieron los lodos del independentismo, la convocatoria de referéndum ilegal, la declaración unilateral de independencia de Cataluña por parte de sus mandatarios y la aplicación del conocido como “artículo 155 de la CE” que suspendió el funcionamiento de las instituciones de gobierno de la Generalitat catalana. ¿Por qué tiene el PP tanta animadversión hacia Cataluña y los catalanes? Muy fácil, porque en esa tierra la representación del PP en las instituciones del Estado, en las de los municipios y en las de la Generalitat es residual, algo que no pueden soportar.