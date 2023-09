Jehu, acerca de Fassani en el once del Salamanca UDS: "No sé si va a ser titular y existen diversos perfiles"

Jehu Chiapas, entrenador del Salamanca UDS, ha hablado de toda la actualidad del club en una semana en la que su equipo se mide al Becerril.

Becerril: "Será un partido difícil y son salidas complicadas. El Ávila ha perdido alli y no es nada sencillo. Mejor ir en estas fechas y no en invierno. Son escenarios distintos a los del Estadio Helmántico. No hay ninguna salida sencilla. Nuestro campo también sufre con el frío. El balón parado tiene protagonismo en estos campos".

Poveda: "Está bien y espero que no haya mayor problema. El resto están todos bien. Si sigue evolucionando no habría problema alguno".

Once tipo en casa o fuera: "No lo tengo. Muchos jugadores ya saben cómo son estos campos y nosotros siempre nos adaptamos a la idea para lo que pensamos que puede pasar. Hay perfiles muy distintos. Lo principal es que casi todos tienen experiencia y lo han vivido".

Fassani: "Es un 9 y tiene calidad de sobra. Se puede adaptar. No sé si va a ser titular y existen diversos perfiles".