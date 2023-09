La educada respuesta del salmantino Álvaro Mel cuando le preguntan por su relación con Anna Castillo

La serie 'Un cuento perfecto', basada en la novela homónima de Elísabet Benavent, se ha convertido en uno de los grandes éxitos este verano en Netflix. Una comedia romántica protagonizada por Anna Castillo y Álvaro Mel que podría haber demostrado una vez más que la realidad en ocasiones supera a la ficción ya que, al igual que los personajes a los que dan vida, Margot y David, los actores se habrían enamorado durante el rodaje.

A pesar de que ambos prefieren mantener su relación alejada de los focos, son varias las ocasiones en las que la pareja ha sido sorprendida en actitud cariñosa, confirmando sin necesidad de palabras que lo suyo es algo más que una bonita amistad.

Consciente de que su 'cuento perfecto' con Anna Castillo se ha convertido en un secreto a voces, Álvaro Mel ha reaparecido en la Vogue Fashion's Night Out en Madrid y ha hablado por primera vez de su relación con la actriz.

"No quiero que se hable de mi vida privada y te lo agradecería muchísimo. Yo entiendo que se hable y que se relacione a todo el mundo con todo el mundo, pero no quiero hablar de mi vida personal, te lo agradezco muchísimo. Sé que trabajas de esto, no quiero menospreciar tu trabajo, pero te agradezco que conmigo no hables de eso" ha explicado, acabando de un plumazo con nuestras esperanzas de que confirmase su felicidad al lado de su compañera en 'Un cuento perfecto'.

Aunque no ha revelado si está enamorado de Anna, sí ha reconocido que está "muy contento y muy feliz y ahí nos quedamos", dejando en el aire si algún día le veremos con más ganas de hablar sobre su historia de amor con la actriz.