Rubén Andrés y la supuesta dureza de Unionistas: "No somos el asesino ni los demás la víctima. Aquí todos sufrimos errores arbitrales"

Rubén Andrés, director deportivo de Unionistas, ha atendido a SALAMANCArtv AL DÍA para hablar de toda la actualidad del club.

Sensaciones: "Son positivas porque el objetivo, más allá de conseguir los máximos puntos, es que queríamos competir todos los partidos. Da igual que sea el Dépor, la Cultural o el Sestao y estamos bien en ese sentido. Somos un equipo al que van temiendo los rivales".

Invictos: "Por merecimientos sí que es posible que deberíamos llevar algún punto más, pero eso vale para poco en el mundo del fútbol. Hay que mejorar lo que nos toca, especialmente tener puntería en área contraria".

Dani Ponz: "Su trabajo es espectacular, igual que el resto del cuerpo técnico. Me gusta mucho de él que tiene la capacidad de tener varios planes para lo que haga el rival y siempre piensa en fútbol".

Ataque: "Estamos tranquilos y solo van cuatro jornadas. Somos un 10% de lo que vamos a acabar siendo a final de temporada y hay muchos jugadores jóvenes. Slavy, Ewan, Juan o Rastrojo van a crecer esta temporada y nos darán muchísimo en ataque, ya sea en forma de goles, puntos o asistencias. Los sub23 son importantes para nosotros, no están de relleno aquí".

Polémica con el Dépor: "Somos un rival intenso, no agresivo. Siento mucho que Mella se rompiese la nariz, pero es una acción totalmente fortuita. Me fastidia que el resto parezca que son las víctimas porque nosotros también sufrimos errores arbitrales desde la primera jornada, aunque cada uno mejorar lo suyo. No somos el asesino ni los demás la víctima. Aquí todos sufrimos errores arbitrales y son humanos. No somos un rival que lesione y debo defender lo mío. No estamos quejándonos cada dos por tres".

Próximo arbitraje: "No me preocupan esas declaraciones y siempre creo en el honor de los trabajadores como los árbitros. Solo me preocupa lo que haga mi equipo, lo de las decisiones arbitrales ya se verá...".

Día a día: "Cada fin de semana intentamos ver dos o tres partidos en directo más allá del nuestro, mientras que durante la semana vemos los entrenamientos del equipo y seguimos con Primera y Segunda RFEF".

Portugal y expandir el mercado: "La cercanía con el país vecino hace que los ojos se vayan allí en muchas ocasiones. Tanto Antonio Paz, el secretario técnico, como yo creemos que el mercado portugués es muy interesante, especialmente en Segunda División, ya que salarialmente se asemeja o es inferior a lo que se puede pagar en categorías como Primera RFEF. Lo vemos como una opción interesante y sí que tenemos intención de hacer un planning durante las próximas semanas sobre los partidos que podemos ir a ver allí. Igual que tenemos una base de datos de casi todos los jugadores de Primera y Segunda RFEF, también queremos hacer lo mismo e ir pidiendo referencias, dado que tenemos amigos en el mundo del fútbol que trabajan en Portugal y así podemos abrir más el abanico de posibilidades".

Reina Sofía: "No lo he vivido nunca en ningún equipo y empezamos cada partido con 1-0. Unionistas es diferente a todos los equipos del mundo por la afición que tiene, que ayuda de gran manera".