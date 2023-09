‘La llamada de los libros’, el escritor José Ignacio García despliega su mapa particular de la narrativa castellano y leonesa

El Instituto castellano y leonés de la Lengua ha sabido muy bien a quien enviar a este viaje por la narrativa castellano leonesa. José Ignacio García, escritor, crítico literario, antólogo, ha sido el encargado de trazar, desde la amena divulgación y el rigor necesario, un mapa de la narrativa actual de nuestra región, siempre tan fecunda y necesitada, en estos momentos, de líneas de trabajo, paralelos y meridianos para hablar de nombres que no sean los consagrados de la inmediata generación.

Hablar del panorama actual de nuestra narrativa es un ejercicio de valentía ¿A quién citar? ¿Qué nombres dejar en la cuneta de un exceso de publicaciones que chocan con el desconocimiento que hay de unas provincias a otras? Autor de un prólogo clarividente y de la selección de un volumen publicado por Castilla Ediciones en el 2021 Cuentos pendientes. Cuarenta y tres voces del cuento castellano y leonés del siglo XXI, responsable durante 14 años del proyecto “Contamos la navidad”, coordinador de la magnífica colección Cuentenario de la misma Castilla Ediciones, al crítico y autor no le tiembla el pulso a la hora de señalar quiénes son los mejores autores de nuestra narrativa, y llenar su maleta de libros para hablar sobre ellos a un público que sabe bien de su talento comunicador, tan grande como su capacidad para analizar este bosque de letras en el que vivimos.

Porque somos una región grande y plena de títulos. Títulos que García reduce a 16 y nos muestra generosamente. No viene a hablar de su libro y podría, es autor de una ya extensa narrativa y ha practicado la poesía. Viene a hablar de los libros de otros y lo hace como escribe sus crónicas: con generosidad, criterio, veracidad, sabiduría y entrega. Lo hace donde mejor se habla de libros, en una biblioteca, y desde el encargo de la entidad que tiene como misión velar por nuestra lengua y difundir nuestra literatura: El Instituto castellano leonés de la Lengua. Y con un título muy revelador “La llamada de los libros”, porque son ellos los que le han elegido, enamorado, y no solo como crítico, sino como lector apasionado por la literatura.

Y se inicia con un título no del siglo XXI, sino ya eterno porque lo bueno perdura. Hay que destacar que comience citando a Díaz Luis en su Salamanca natal. Acontecimiento que supera el tiempo con la nueva edición, bellísima, de Editorial Delirio, el libro comparte en el corazón espacio con Elena Santiago y el autor de microrrelatos berciano López Costero. Autores desaparecidos que reivindica García y sobre todo, con Santiago, recuerda su experiencia personal, su afecto y su dolor por su desaparición. Nuestro crítico relata anécdotas, resalta la personalidad de los autores que conoce personalmente y, reiteramos, hace un homenaje no solo a los libros, al talento literario, sino a la persona de sus autores de los que se pregunta por qué no publican en editoriales nacionales señeras –salvo el inmenso caso de la espléndida autora Noemí Sabugal- y por qué no hay un nombre de la enjundia de Delibes en el panorama español.

Recorre José Ignacio el panorama literario desde lo menor, los microrrelatos, a los diarios de Avelino Fierro y los relatos que siguen el magisterio insigne de Pereira. Cuenta con gracia como el libro de cuentos de la zamorana Victoria Pelayo, uno de sus favoritos, salió disparado de su librería dispuesto no solo a imponerse, sino a dejarle una cicatriz de letraherido que desgrana nombres señeros del cuento castellano y leonés que tan bien conoce terminando con las novelas que muestra al público que toma notas incansable preguntando títulos y nombres que después, seguramente, buscarán en esta misma biblioteca.

Y no solo nombres. En esta conferencia aparecen editoriales castellanoleonesas como Menos cuarto, Castilla Ediciones o Eolas que cuidan de este jardín literario nuestro donde los novelistas florecen entre sus manos con admiración y afecto: Salviejo y su imprescindible Volver al mundo, José Antonio Abella, quien es para el autor y crítico no solo un excelente autor cuyos libros se superan título a título, sino un hombre de humanidad y dignidad excepcional codo a codo con un Sánchez Santiago cuyo Calle Feria muestra con admiración y describe con la misma entrega con la que ha desgranado la obra y la persona de los 16 autores elegidos.

Con esa mezcla particular de amenidad y rigor, divulgación y conocimiento, experiencia personal y objetividad para la taxonomía, José Ignacio García finaliza insistiendo en que la literatura es un ejercicio de generosidad y que entrega estos títulos para que nos hagan a nosotros, los lectores presentes en la sala –un nutrido grupo de jóvenes, por cierto- tan felices como le han hecho a él así como para que reconozcamos el valor de lo inmediatamente nuestro. Aquello que debe enorgullecernos y que tenemos que leer con admiración y reconocimiento. Y no solo porque es el mapa de una tierra de narradores excelsos entre los que se encuentra aunque hoy le pertenezca su palabra a los otros, sino sencillamente porque es buena literatura, la que sale de la tierra, la que mejor nos representa y alimenta.

Charo Alonso.

Fotografía: Carmen Borrego.