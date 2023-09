Juan Serrano: "Estoy contento e ilusionado de estar por aquí en Unionistas"

Juan Serrano, último fichaje de Unionistas, ha ofrecido sus primeras declaraciones tras recalar en Salamanca con el mercado finalizado.

Fichaje fuera de mercado: "Cuando acabé contrato con el Algeciras, hubo contacto con otros equipos, pero finalmente se intensificó el interés de Unionistas. Estoy contento e ilusionado de estar por aquí".

Posición favorita para jugar: "Me gusta jugar por la mediapunta, de diez, de once o de siete. Por ambas bandas, me gusta a pierna cambiada, pero me adapto donde me ponga el míster, estoy a su disposición".

Trampolín: "En Navidad fui al Betis, fui entrando a lo que me decía el míster, pero me constó. Unionistas es un equipo trampolín, aquí han jugado colegas como Chapela, Álvaro Romero o Leal y me han hablado muy bien".

Contacto con los compañeros: "No conocía a nadie, pero me han recibido de forma fantástica. Todo es muy familiar, estoy muy contento y preparado para debutar con Unionistas esta temporada".

Dani Ponz: "Hemos hablado un par de veces, me ha dicho lo que quiere de mí y yo se lo intentaré dar de la mejor forma".