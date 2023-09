'El último paseíllo supo a gloria en La Glorieta'

Una de las mayores grandezas del toreo es saber elegir el momento de su despedida de los públicos y plazas, en las que,durante un tiempo pudo ser o fue el héroe que consiguió vencer al toro y convencer al público.

Es posiblemente uno de los momentos más emocionante en la historia del toreo, la despedida; y saber hacerlo en ese punto crucial de la carrera de un torero no es empresa fácil tomar tal decisión. Tan solo el propio torero debe encontrar ese punto de equilibrio entre él público y el toro, y cuando ha de atravesar por ese alambre milagroso sobre los dos abismos.

El torero se resiste a una retirada total de los ruedos, al aplauso, a la emoción, a los trofeos, a colgar su terno grana y oro para siempre, a decir adiós a lo que más quiso y amó en su vida, aunque en no pocas ocasiones esa vida estuviese marcada con dolor, injusticia, incomprensión, responsabilidad e incertidumbre. "Si volviera a nacer, sería otra vez torero", se dice a sí mismo. Pero no son pocos los toreros que, incluso cuando no se les ha echado de menos y los públicos no lo han demandado, deciden volver. Y cuando vuelven de nuevo, ya no es lo mismo.

Hoy con la recuperación de la corrida concurso, debería ser un cartel de los de “postín”, con un Morante, un tanto culpable de esta recuperación. Pero lamentablemente no estará presente en esta nueva puesta en escena. Y luego aparecerán los recuerdos y sentimientos encontrados cuando se suceden retiradas sonadas o cercanas a esta ciudad. Chaves y Juli harán el ultimo paseíllo en la Glorieta.

Creo sinceramente que lo de hoy en La Glorieta no se trataba de cuantas orejas se cortaban. Aun así, la cosa tuvo connotaciones muy sabrosas y además la tarde puso por momentos emociones que son el ingrediente básico de este espectáculo. Hubo una entrada superior con algo mas de ¾ y, aunque soplaba relente y el fresco se notaba, no se arredró el personal que acudió a esta llamada de 'las retiradas'.

La corrida se anunció de concurso y se cumplió en buena medida; y tuvo seriedad la función, a saberse: Chaves lidió los grandes y El Juli los de menos trapío. Un primer toro de Puerto que se entregó al castigo arrancando de largo, que el de Ledesma brindo a su madre, y Chaves que comienza de hinojos y pasajes de buen tono, derechazos con suavidad llevando enganchada la embestida ligando y rematando con mucho empaque, buenas las series al natural, y animoso y entregado mató de media fulminante y le corto las orejas. Su segundo de la misma cosecha muy en Lisardo, Chaves brindo al Juli, el animal cumple en varas y banderillas, lo sacó con torería a los medios genuflexa la rodilla y muy poderoso, asentado y con una confianza desbordante, le sacó muletazos largos, con remates ceñidos, siempre bien colocado, lo pasó por ambos lados, con mejores argumentos por el lado derecho, firme en cada cite y en cada embroque sorteó una faena con mucho porte y sabor, cobró un pinchazo y una entera y tras aviso le pidieron un trofeo que paseó. Finalizo Chaves ante un oponente que no terminó de entregarse en el capote, que sí tomó de largo una vara bien señalada y, de nuevo, de hinojos en los medios, se rozó la cogida, volvió con arrestos a la cara del toro, que era incierto y se quedaba corto, pero Chaves en estado puro, aun apretado de nuevo, logró derechazos contundentes con cadencia y sabor, emociones nuevamente encontradas, era su plaza, era su día y era el elegido, cortó una oreja más -era lo de menos- para con grandeza finiquitar en buen momento su carrera; sus hijos cortaron una gloriosa coleta…

El Juli, figura destacada durante 25 años, también anunció su retirada; aun le quedan unos cuantos contratos, pero se despide, también lo hizo en Salamanca, una plaza agradecida su toreo, a la que no faltó. Le tocaron los Garcigrade, y un toro de Olga Jiménez premiado con la vuelta al ruedo de su cadáver y al que la gente ya inflamada y desorbitada le concedió un rabo, para pasar a la historia de esta plaza. Con su primero, pues como de “tentadero” lo lanceó con ritmo sin apreturas, una vara en largo y corto en banderillas y cogió al peón “Pilo”, y este por su pie se fue a la enfermería, la cosa fue menos grave, Juli, le dio aire por el pitón derecho, con buen tono mejora las series y lo lleva a más bajando al natural siempre con una técnica y entendimiento superior, y tras pinchazo, entera tendida, se le pide oreja, concedida. Con su segundo animal, justito de presencia, una vara empuja sin clase corta en banderillas, y en la muleta de Juli consigue buenas series, siempre en su línea, derechazos con cierta armonía, pero el animal carece de casta y nervio y pasa sin cálida y, tras dos pinchazos y media, se fue ovacionado. Lo vio de salida, creo que lo vimos todos, el toro sin mucha romana, pero bajó codicioso, se entregó en el capote, con clase lo lanceó primoroso Juli, lo quitó con lopecinas de la casa y dibujó dos media de cartel, aguantó una vara de largo y, ya en la marabunta de la plaza, Don Julián le puso tres soberbios pares de banderillas, toreo de muleta con ajuste, marcado los tiempos en cada reunión, como en sus mejores tiempos, brindó al público y de hinojos pasó al toro fijo y entregado salpicó la faena con derechazos largos, ligando faena también al natural, que le costaba más, pero se rebozó de toreo, se sintió grande y a este lo mató de entera traserita en buen sitio y la plaza enfervorizada le pidió el rabo; la cosa a mi modo de ver fue un exceso, pero la cuestión en esta tarde en La Glorieta no eran los trofeos, era despedir a dos toreros, que, de una u otra forma, han tenido un profundo significado en esta plaza y en esta fiesta… vayan con Dios… y ustedes no falten a la próxima. Salud y toros.

La Glorieta, tarde fría y tres cuartos de entrada

Se lidiaron toros a saberse: Capea, Puerto san Lorenzo, Garcigrande, José Enrique Fraile, Domingo Hernández y García Jiménez. Todos, a excepción del de Domingo Hernández, aplaudidos en el arrastre, y el que hizo 6º de García Jiménez premiado con la vuelta al ruedo.

Chaves – dos orejas, oreja y oreja (salió a hombros).

El Juli- oreja, ovación y dos orejas y rabo (salió a hombros).