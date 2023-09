López Chaves firma una faena cumbre en su despedida ante un gran toro de Carmen Lorenzo

Con mucha delicadeza saludó López Chaves, enfundado en el mismo terno azul celeste y oro del día de su alternativa, a Cartuchero, de Puerto de San Lorenzo, que derribó de forma estrepitosa en el primer encuentro a Javier Román. Recetó una gran vara en el segundo puyazo. Notable actuación de Roberto Blanco con las banderillas. Brindó Chaves a su madre la faena a este primer toro de la tarde, que comenzó con el charro toreando encajado de rodillas sacándolo hacia las rayas del tercio. A cámara lenta López Chaves desde la primera serie, disfrutando de la calidad extrema de Cartuchero. Por el izquierdo viajó larguísimo el del Puerto, por donde Chaves se abandonó en naturales a media altura pero de gran profundidad. Mató de media estocada fulminante tras un epílogo por doblones y cortó dos orejas.

Muy justo de presentación el segundo de la tarde, al que El Juli enjaretó cuatro buenas verónicas y dos medias. Quitó con dos chicuelinas y una media eterna que hizo rugir a La Glorieta. Desde los medios con alegría se arrancó el de Garcigrande para tomar la segunda vara. Prendió en banderillas a José Núñez "Pilo". Brindó El Juli al Niño de la Capea antes de firmar un inicio de faena muy poderoso toreando por bajo. Buen pitón derecho de Enrrollado, por donde el madrileño toreó con mucha largura. Enfibrado El Juli, con toques muy poderosos en el embroque. Por el izquierdo no fue fácil el de Garcigrande, pero acabó embistiendo ya que apostó el espada en una labor muy profesional a la que puso fin de pinchazo y estocada. Oreja.

Cogida de José Núñez Pilo, banderillero de El Juli, en el segundo de la tarde; tras ser trasladado a la enfermería, están siendo operado.

Imponente el tercero de la tarde, de José Enrique de Valdefresno, aplaudido de salida y al que López Chaves saludó con una larga cambiada de rodillas. Gran tercio de varas de Héctor Piña, que fue derribado en el primer encuentro. Brindó al Juli el torero de Ledesma una faena que comenzó de manera vibrante. Excelente la embestida de Lirio por el pitón derecho, por donde López Chaves toreo con muchísima largura y emoción. Cuando el charro encontró la tecla las series a derechas fueron de nota muy alta, con el toro embistiendo con gran transmisión. Al natural no hubo tanto acoplamiento. Cobró una buena estocada al segundo intento y cortó una oreja.

Avenero, de Domingo Hernández, hizo cuarto para El Juli, que devolvió el brindis a López Chaves. Por estatuarios comenzó el madrileño, que rápido vio las condiciones del astado y se fue a los medios para torear en redondo. Por el derecho tuvo movilidad y buen aire el de Domingo Hernández, al que El Juli administró aliviando siempre al final del muletazo. Faena para aficionados la del madrileño, que poco a poco metió en el canasto al animal también por el lado izquierdo. Falló con la espada y el saldo fue de ovación.

El quinto, de Carmen Lorenzo, no permitió estirarse a la verónica a López Chaves. Se arrancó con alegría al caballo montado por Ángel Rivas, que fue ovacionado. Muy ceñido y templado el quite por chicuelinas del de Ledesma, aprovechando el buen pitón derecho del toro. Brindó la última faena de su carrera a su mujer y sus hijos, antes de comenzar toreando en redondo de rodillas, a punto de ser prendido. Sin inmutarse volvió a echarse de hinojos poniendo la plaza boca abajo. Excelente calidad del toro de Carmen Lorenzo por el pitón derecho, por donde se rompió el de Ledesma, a ralentí. Se la echó Domingo a la izquierda, por donde volvió a ser arrollado. Se jugó la vida el charro para torear a cámara lenta, paladeando cada embestida dormida de Jabalino. El epílogo toreando al natural con la derecha puso la plaza en pie. Una vez más. Paseó una oreja tras dos pinchazos que no importaron en absoluto.

Plaza de toros de La Glorieta. Sexta de abono. Más de tres cuartos de entrada. Toros de Puerto de San Lorenzo, Garcigrande, José Enrique de Valdefresno, Domingo Hernández, Carmen Lorenzo y García Jiménez.

Sonaron los acordes del himno nacional de España al finalizar el paseíllo. Saludaron López Chaves y El Juli una tremenda ovación.

