Alfonso Vicente: "Me sentiría muy orgulloso si a medio plazo pudiéramos llegar a tener un árbitro en la LFP"

Alfonso Vicente, nuevo jefe de los árbitros en Salamanca, ha atendido a SALAMANCArtv AL DÍA tras tomar posesión del cargo.

Nuevo cargo: "Lo cojo con muchas ganas y quería que se acabase la incertidumbre. Hace semanas que tengo la confirmación verbal por parte de la Federación y hemos ido haciendo cosas en la sombra, pero ya puedo hablar con los medios, que sois muy importantes a la hora de la difusión, y también puedes hablar con propiedad con clubes, árbitros...".

Cómo surge: "Paco lleva 24 años en el cargo, los mismos que yo llevo colegiado. Esto viene de muy lejos porque hace tres o cuatro temporadas, él sentía que hacía falta un relevo después de tanto tiempo y lo ha dado todo. Este puesto no te saca de pobre, sino que lo haces por amor al arte y te hace enfrentarte a gente con la que tienes buena relación. Paco me tanteó y aquí estamos hoy, aunque había que respetar los plazos. Ahora la responsabilidad de mantener el listón es mía, que no es nada fácil".

Plazo en el puesto: "No es algo que haya pensado aún. Sabes cómo entras, pero no cómo vas a salir. Mientras tenga ilusión, seguiré; pero llegará un momento en el que mis obligaciones me indiquen que hay alguien que puede aportar más que yo y no tendré problema".

Situación de los árbitros: "Uno siempre desea estar en las condiciones óptimas, pero no me he encontrado una delegación en mal estado en ningún sentido. El número de árbitros no es malo, lejos de ser el ideal, pero hay unos 90, aunque el nivel de competiciones en Salamanca crece cada año. Lo importante es el compromiso, que es por lo que debemos pelear. También hay 30 árbitros cursilistas y ojalá estén a pleno rendimiento en los campos en breve para que todo sea más fácil de manejar en la delegación".

Retos: "Me gustaría que la delegación goce de buena salud, pero lo que más me llenaría ahora mismo es que más árbitros salmantinos lleguen a las cotas más altas. Ahora mismo tenemos a dos asistentes en fútbol profesional y a otro en Primera RFEF, aunque sí que me gustaría que hubiera algún árbitro de los que tenemos que llegue a la LFP. Eso sería fantástico e intentaremos ayudar con una cultura de sacrificio. Si en el medio plazo pudiéramos llegar a tener un árbitro en la LFP sí que me sentiría muy orgulloso. Queremos que sean mejores árbitros y personas".

Sigue pitando: "Han sido meses duros porque he echado de menos el mundo profesional, pero pitaré a nivel provincial por matar el gusanillo. El cambio fue grande con 14 temporadas disfrutando a alto nivel de la forma que fuese. Ahora todo va cobrando sentido al asumir el cargo, aunque he dejado atrás una etapa importante de mi vida".

Mensaje a los futuros árbitros: "Que merece la pena intentarlo y probarlo, ya que el fútbol es muy distinto así. La formación es gratuita y hay un equipo humano detrás. Es una experiencia que te cambia la vida para bien y yo he crecido como ser humano, pero te permite viajar, soñar...".