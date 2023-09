La XV Semana de Pastoral comienza este jueves con una jornada de formación

El tiempo diocesano de la XV Semana de Pastoral arranca este jueves, 21 de septiembre, en la Casa de la Iglesia, con una jornada de formación dirigida a toda la comunidad que conforma la Iglesia en Salamanca. En esta ocasión, el lema elegido es un versículo de Mateo 28,7: "Id aprisa a decir a sus discípulos: Ha resucitado de entre los muertos y va por delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis". La acogida tendrá lugar a las seis de la tarde en los jardines, con un café, y a continuación, una oración.

A las 19:00 horas, el obispo, Mons. José Luis Retana, saludará a todos los presentes antes del inicio de la conferencia del catedrático de Nuevo Testamento de la Universidad Pontificia de Salamanca, Santiago Guijarro, titulada: "Ha resucitado de entre los muertos y va delante de vosotros a Galilea" (Mt. 28,7).

Santiago Guijarro (1957), pertenece a la Hermandad de los Sacerdotes Operarios Diocesanos y es catedrático de Nuevo Testamento de la Facultad de Teología de la UPSA. Fue director de La Casa de la Biblia de Madrid 1982 a 1995, donde estuvo centrado en la divulgación de la Biblia y en la revisión de la traducción de la Biblia, que fue publicada en 1992.

Trayectoria de Guijarro

Fue coordinador de la Subregión de Europa del Sur en la Federación Bíblica Católica y, más tarde, fue director del Instituto Español Bíblico y Arqueológico de Jerusalén. Ha sido director de la Asociación Bíblica Española y, actualmente, es académico de número de la Real Academia de Doctores de España en la sección de Teología. Desde 1996, enseña en la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca, en la que ha sido Vicerrector de Investigación.

Santiago Guijarro es autor de numerosos artículos científicos y libros, entre los que destacan: Fidelidades en conflicto; Los cuatro Evangelios; La primera evangelización en los orígenes del cristianismo; El camino del discípulo; El cristianismo como forma de vida; Metodología exegética del Nuevo Testamento; y The Gospel of Mark in Context.

Trabajo por grupos

Después de la conferencia, a las 20:15 horas, comenzará el trabajo en grupos pequeños en diferentes salas de la Casa de iglesia, y a las 21:00 horas, se celebrará una oración final en cada grupo.