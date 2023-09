Unionistas CF, un animal competitivo

Cuatro jornadas han sido más que suficientes para ver cuál es el ADN de Unionistas de cara a esta temporada, que se prevé de nuevo apasionante.

“Dicho de dos o más personas: contender entre sí, aspirando unas y otras con empeño a una misma cosa”.

Competir es la palabra clave: muchos equipos juegan bien, tienen diferentes estructuras, saben lo que quieren hacer, pero les falta ese gen competitivo que siempre da a cualquier equipo y a cualquier deportista un plus añadido a lo que ya posee.

Esta característica es la fundamental de Unionistas en una nueva temporada en Primera RFEF, que suma a sus diferentes variantes tácticas, y que le permite ser un equipo imbatido en este inicio de la competición, con tres empates y una victoria.

¿Qué Unionistas CF tiene carencias? Por supuesto; en mi opinión, y vistos y analizados los partidos, la falta de gol debe ser su principal preocupación en este momento. El equipo concede pocas ocasiones, se muestra fuerte y serio atrás, pero le cuesta mucho acertar con la portería rival, al menos por el momento.

Quizá muchos me llamen ahora ventajista o injusto, pero la ausencia de Carlos de la Nava se nota, y mucho, en el aspecto ofensivo de Unionistas por todo lo que le aportaba el futbolista salmantino. Y no, no era marcar goles: juego de espaldas, la pausa necesaria en momentos puntuales, atraer rivales para liberar a sus compañeros, ser un centrocampista más… o lo que es lo mismo, aprovechar su calidad para allanar el camino a sus compañeros.

Todas estas cosas deben ir llegando con el avance de una liga que va a ser tan bonito de ver y jugar como complicada para Unionistas, pero que va a ver cómo ningún rival va a tenerlo fácil para sacar algo positivo ya sea en su propio estadio y mucho menos en un Reina Sofía que aprieta como ningún otro.

Precisamente, la grada tampoco deja de competir durante los 90 minutos que dura un partido y eso quedó de nuevo reflejado en el empate a un gol contra el favorito del grupo, el Deportivo de la Coruña, que vio cómo contra 10 jugadores no pudo someter a Unionistas ni sacar los tres puntos que venía buscando. Solo la calidad de jugadores como Valcarce y Paris Adot rescató un punto para el equipo de un Imanol Idiakez que, este año sí, es muy probable que devuelva al equipo gallego al fútbol profesional.

Por todo esto, da gusto ver competir a Unionistas, su solidaridad, su entrega y su negativa a dar ni un solo balón por perdido; eso se entrena, sí, pero se tiene que llevar en la sangre, en la mente y en un deporte como el fútbol, en el que tanto importa el hecho de no creerse inferior a nadie. Nunca.