El tercer libro de la saga "La decisión de la espada" sale a la venta

Por fin ha llegado el momento de poder regalar a nuestros adolescentes y, por qué no, disfrutar nosotros mismos de tener en nuestras manos la nueva entrega de I. M. Redwright. El terremoto citrino es el tercer libro que continúa la saga La decisión de la espada y completa la historia ya iniciada con los libros anteriores que son La erupción de zafiro y La tormenta esmeralda. Con su propio estilo, muy cercano al manga One Piece, en esta ocasión la historia se traslada al desconocido reino del aire, que está sumido en el caos más absoluto.

Historias que recuerdan a One Piece

Tras triunfar en Estados Unidos, la saga de La decisión de la espada llegó a España en el verano de 2020 con la primera historia centrada en el reino del Agua, La Erupción de Zafiro. Con ella, jóvenes y no tan jóvenes se deleitaron con una historia que confirmaba que la literatura del estilo One Piece es un género que gusta mucho.

En su primera entrega, el autor se consagró enganchando a su público con una historia que hace gala de una ejemplar mezcla de acción y humor, tanta variedad como carisma en sus personajes, así como las múltiples aventuras a las que se enfrentan sus protagonistas.

Las secuelas de la saga

Tan solo dos años más tarde, en el verano de 2022, I. M. Redwright publicó la secuela de su historia de fantasía con el título La tormenta esmeralda, donde se centra en el reino de la Tierra y se continúa la pugna de poderes de los protagonistas. Y es que, gracias a la maestría del autor para dirigirse tanto a adolescentes como a adultos, ha conseguido que padres e hijos compartan una misma pasión. Obviando temas más peliagudos, ambas generaciones pueden disfrutar de tramas fascinantes a la vez que leen una historia donde prima la apología de un mundo más justo, algo que siempre es una buena enseñanza para todos.

Con la publicación el pasado agosto del tercer libro de la saga, El terremoto de citrino, y a falta de una última publicación sin fecha exacta todavía, casi se completa la historia con el viaje de los protagonistas al reino del Aire.

La estructura de cada libro se centra en un reino y un elemento distinto, donde la destrucción de la Torre Concordia y la desaparición de la espada sagrada concentrarán el núcleo de la historia. Además, la vuelta de Vivienne al reino del Agua también reforzará el conflicto entre hermanos por el trono.

Desde agosto de 2020, los lectores y amantes de esta saga fantástica, sin distinción de edad o sexo, podrán comprobar que los libros no defraudan en ningún momento gracias a los giros inesperados en la trama que hacen que quieras avanzar, pero no acabar nunca. Si todavía no te has decidido por comenzar a leer las historias de I. M. Redwright, te recomendamos que empieces ya para que puedas llegar a tiempo a la última publicación que esperamos esté lista para el próximo verano.