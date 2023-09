Marlaska, en Salamanca: "Esperemos que haya una investidura de un gobierno progresista, que es lo que necesita este país"

El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, ha presidido este miércoles el acto central de celebración del Día de la Policía, que incluía entrega de condecoraciones, homenaje a los caídos en acto de servicio y formación de unidades de la Policía Nacional en la Plaza Mayor de Salamanca. Un acto que ha estado marcado por los abucheos y pitidos al ministro por parte del público salmantinos.

Al finalizar el acto, Grande-Marlaska ha atendido a los medios de comunicación, agradeciendo a las diferentes instituciones de la ciudad su trabajo durante esta semana repleta de actos. "Agradecer al Ayuntamiento, a su alcalde, a todas las instituciones, diputación provincial, porque se han volcado en estos actos que han durado una semana entera". Durante toda la semana, la ciudad ha contado con una amplia programación por el Día de la Policía.

En este sentido, "quiero agradecer a los policías nacionales por un trabajo espléndido. Sabéis todos que nos sentimos con ellos y con ellas un poco más seguros cada día. Somos uno de los países más seguros del mundo, eso hay que seguir recordándolo. Y estamos mejorando en seguridad gracias a su formación, al incremento de los efectivos, de los medios con los que cuentan, pero dentro de una complejidad, la complejidad propia de los retos que la propia transnacionalización, globalización del crimen, nos lleva, aparte de la cibercriminalidad, ciberseguridad", destacaba el ministro en funciones.

Los retos están a la orden del día para la Policía, y por ello están trabajando desde el Ministerio en diferentes ámbitos. "En el ámbito de la ciberdelincuencia de una forma decisiva. Hemos implementado en estos cinco años unidades especializadas en la lucha contra la criminalidad en el mundo virtual, en Internet, en el mundo de las redes. En ese sentido, tanto Policía Nacional como Guardia Civil, tenemos medios personales y materiales idóneos para hacer frente, también desde la cooperación y colaboración internacional y también con las grandes plataformas. que en ese sentido la colaboración y colaboración entre fuerzas de seguridad y plataformas digitales, servicios digitales es importantísima y relevante", ha destacado.

Amnistía

Grande-Marlaska ha respondido ante la aformación de hace unos días que hizo Junqueras, sobre que la amnistía ya está pactada. Ante esto, ha destacado que "a mí lo que me consta ahora, aunque no lo parezca es que es el momento del candidato propuesto por el jefe del Estado, que no es otro que el señor Núñez Feijó. Ahora es el momento del señor Núñez Fijo y del Partido Popular, y posteriormente será el momento del presidente Sánchez. Y esperemos evidentemente que haya una investidura de un gobierno progresista, que es lo que necesita este país.".

En este sentido, ha realializado un breve repaso por el gobierno de Pedro Sánchez en los últimos años. "El diálogo ha sido la columna vertebral del gobierno en estos cinco años. Creo que nadie lo discute, no lo discute ni el Partido Popular, yo diría que no lo discute ni Vox, que la Cataluña de 2023, es una Cataluña mucho mejor, mucho más estabilizada socialmente, donde la convivencia ya la podemos ver en cada momento, bastante diferente a lo que era a principios de 2018.".