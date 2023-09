La Chana Teatro estrena en Salamanca 'Natalia', un "cuento doloroso, pero magnífico"

El concejal de Cultura, Ángel Fernández, junto a Jaime Santos y a Ana Luz de Andrés, de La Chana Teatro, presentaban este miércoles, en la Sala de la Palabra del Teatro Liceo, el estreno del espectáculo ‘Natalia’, que se podrá ver el jueves 21 y viernes 22 de septiembre, a las 21:00 horas, en la Sala B del CAEM.

Este montaje, destinado a mayores de 18 años y cuya duración aproximada es de una hora, es "un cuento sobre el remordimiento escrito por Juan Rulfo, un cuento muy duro, donde cada frase es una herida. Un cuento que arrastra una esperanza baldía. Un cuento doloroso pero magnífico", según explicaban.

La compañía

La Chana es una compañía formada en 1987, en Salamanca. A lo largo de estos años han buscado una forma propia de contar historias, tocando muchos palos, pero teniendo siempre como protagonistas al objeto, la palabra, el espacio y la interpretación.

Su trabajo está fundamentado en la metáfora y la crítica especializada ha destacado de su trabajo, la sencillez escénica, la calidad de los textos, la inteligencia en la puesta en escena, el minucioso trabajo con los objetos y la calidad interpretativa.

Han realizado los siguientes espectáculos: La virtuosa de Torresmenudas (1987); Un quinqui en Versalles (1989); La creación del profesor Renato (1990); Oro, azabache y alas (1996); Tropel de tripas y trapos (1995);Aventuras y desventuras del cuitado Gonzalillo (1996); El huerfanito (1997);Arrieros (2000); 7 noches de mil o el paseo del zángano (2002); entre otros.

Actualmente tienen en repertorio varios espectáculos: Vulgarcito, Entre diluvios Gaudeamus, Del Lazarillo de Tormes, Pisando el Llano, Blancanieves y La Osadía.

Han viajado con estos espectáculos por toda la geografía española y también por otros países como Brasil, Francia, Bélgica, Portugal, Níger, Marruecos, Suiza, Colombia e Israel.

Recientemente ha obtenido el Premio Max al Mejor Espectáculo para público infantil, juvenil o familiar por ‘Blancanieves’.

Sinopsis

“Natalia se metió entre los brazos de su madre y lloró largamente allí con un llanto quedito.” Así comienza “Talpa” el cuento de Juan Rulfo que en esta ocasión la Chana lleva a escena.

Unos títeres que no hablan, una bailarina que no baila, unos personajes sin identidad, unas figuras que nos representan a todos. No se asusten. Es muy bello.

Ficha técnica

Texto: Juan Rulfo.

Intérprete: Ana Luz de Andrés.

Creación y escenografía: Ana Luz de Andrés y Jaime Santos.

Adaptación, dirección, construcción, títeres y voz en off: Jaime Santos.

Fotos de Vanesa Martins