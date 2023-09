Isabel Preysler responde a los rumores de relación con Alfonso Díez

Después de disfrutar de su primer verano de soltera desde los 18 años, y sin ganas de enamorarse por el momento, como ha revelado su hija Tamara Falcó con una sonrisa en su última comparecencia ante las cámaras, Isabel Preysler retoma con más fuerza que nunca su vida social. Y lo ha hecho en el estreno de la temporada 2023-2024 del Teatro Real, donde tantas veces le vimos con Mario Vargas Llosa durante los 8 años que duró su noviazgo.

Una reaparición esperadísima en la que la 'reina de corazones', acompañada por un grupo de amigas, ha deslumbrado con un conjunto de tres piezas gris satinado, con traje pantalón y top con detalle joya en el escote, y ha roto su silencio tras los rumores de relación con Alfonso Díez.

Después de que en primavera se especulase con que mantenía algo más que una amistad con el viudo de la Duquesa de Alba -algo que ambos negaron en su momento-, y de que a principios de junio coincidiesen en una boda en Sevilla y se alojasen en el mismo hotel, los rumores han vuelto a surgir con fuerza al asegurar diferentes medios de comunicación que Alfonso cenó con Isabel en su mansión de Puerta de Hierro recientemente.

Una 'cita' que la socialité ha desmentido rotundamente a su llegada al Teatro Real, asegurando que el exfuncionario "no ha estado nunca en mi casa, una vez hace dos años". "No es verdad. Me cae muy bien pero es solamente un amigo" ha sentenciado.

"Muy contenta" por tener a Tamara y a Íñigo Onieva en casa mientras ultiman los detalles de la reforma del ático que adquirió su hija en 2020 a pocos metros de su residencia y en el que los recién casados se instalarán próximamente, Isabel ha revelado que la pareja está "muy feliz", evitando entrar en detalles sobre cuándo comenzarán su nueva vida como sus 'vecinos'.

Una etapa en la que, si se cumplen los deseos de los marqueses de Griñón, pronto ampliarán la familia, puesto que están siguiendo un tratamiento de fertilidad para lograr su sueño de convertirse en padres. Unos planes de maternidad de Tamara que tienen muy ilusionada a Isabel que, como confiesa, tiene ganas de ser abuela cuanto antes: "Sí, sí. Yo siempre" ha asegurado.