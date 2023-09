Así hace felices Cruz Roja a las personas mayores de Salamanca

Paliar y prevenir la soledad, ampliar la red social de amistades, promover las capacidades frente al deterioro cognitivo y físico, incorporar hábitos saludables y mantener y mejorar la autonomía y bienestar. Son objetivos claves de las actividades que desarrolla Cruz Roja en Salamanca con las personas mayores y que retoma este mes de septiembre coincidiendo con el inicio del nuevo curso. Una charla sobre primeros auxilios en la sede provincial sirvió este martes para reunir a las personas mayores y presentar la oferta de talleres gratuitos abiertos a este colectivo.

Inscripciones

Aquellas personas interesadas pueden inscribirse en las actividades semanales ofertadas en la capital salmantina: sobre nuevas tecnologías (aprender y avanzar en el uso del teléfono móvil y Tablet), de memoria, manualidades, psicomotricidad y reminiscencia, salidas para personas con poca movilidad, así como seguimientos de salud compaginados con visitas turísticas, charlas, coloquios y eventos lúdicos. Para ello pueden contactar con Cruz Roja en el teléfono 923 22 10 32 o acudir a la sede provincial en la calle Cruz Roja, 1.

Se trata de actividades vinculadas a los proyectos ‘Promoción de la red social y del envejecimiento saludable’ y ‘Atención a personas con funciones cognitivas deterioradas’ que cuentan con la subvención de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León y están financiados con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para la realización de programas de interés general.

Asimismo, cualquier persona que quiera dedicar parte de su tiempo a mejorar la vida del colectivo de mayores puede sumarse a la importante labor que desarrolla el voluntariado de Cruz Roja tanto en los talleres como también en el acompañamiento en citas, gestiones, traslados y en domicilios.

"Viene fenomenal salir y encontrarte con otras personas"

“Cuando dejé de trabajar me aburría en casa y por eso me inscribí en las actividades de Cruz Roja. Viene fenomenal salir de casa, encontrarte con otras personas y hablar un rato mientras haces lo que te gusta”, explica Paulina Pérez, usuaria del taller de manualidades. Su compañera Pilar Santamaría anima a otras personas mayores a inscribirse en las diversas actividades. “Van a tener una gran acogida por parte de las compañeras, compañeros, el voluntariado y técnicos. Hay gente que se encuentra sola y ve en estas actividades una vía de escape. Se forma un buen grupo de amistades. A mí me aporta mucha paz y convivencia. Es una satisfacción venir cada semana”, reconoce. Paulina y Pilar son un ejemplo de que las personas mayores tienen mucho que aportar a la sociedad, superando las barreras del deterioro cognitivo y físico, la soledad o la inseguridad.

El incremento de la esperanza de vida provoca que cada vez haya más personas mayores en la sociedad, y, por tanto, sea más necesario asegurar unas condiciones de vida óptimas que les permitan mantener una rutina saludable y un estilo de vida independiente. En este sentido, Cruz Roja en Salamanca apuesta por potenciar la independencia y autonomía de las personas mayores a través de la teleasistencia domiciliaria, ayudas técnicas, transporte adaptado, huertos ecosociales...

Además, ofrece apoyo a las familias cuidadoras y cuenta con el Centro de Estancias Diurnas para personas mayores ubicado en Valdelagua (Santa Marta) - con apoyo de la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta-.