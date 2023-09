La llamada de los libros, una conferencia para conocer y comprender la narrativa de Castilla y León del siglo XXI

Tiene el Instituto castellano y leonés de la Lengua el trabajo de velar por la promoción de la lengua y la difusión de la literatura escrita en esta nuestra región, tan grande en territorio y en obra narrativa, y de ahí que haya organizado, con tan buen criterio, un viaje por ella en forma de conferencias bajo el título “La llamada de los libros”.

Se trata de una excelente oportunidad, y en Salamanca nos toca este miércoles 20 de septiembre en el mejor de los espacios, la Biblioteca de la Casa de las Conchas, para aprender y disfrutar de un hermoso trayecto por lo mejor de nuestra narrativa más actual de la mano de quien mejor sabe de mapas y planos de esta cosecha fecunda. El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua ha elegido, con espléndido criterio, para este viaje a un escritor y antólogo que, gracias a este trabajo suyo y al de crítico literario en las páginas del ABC y de La Nueva Crónica de León, así como colaborador de esRadio Castilla y León es un conocedor de las páginas de nuestra región. José Ignacio García se presta a ello arrastrando una maleta con 16 títulos muy representativos de nuestra última narrativa para acompañarnos y, sobre todo, guiarnos por su particular viaje.

Autor de la antología más completa de nuestro mapa literario de la narrativa castellano y leonesa, siempre fecunda y llena de grandes nombres, publicada por Castilla Ediciones bajo el título Cuentos pendientes, José Ignacio no es solo un gran conocedor, o quizás, el mejor conocedor de la actualidad de nuestras letras. Su capacidad como comunicador y su enamorada entrega a la lectura le convierten en un crítico admirado que lee por placer y siente “la llamada” de los libros que analiza con entrega y agudeza y ofrece al lector siempre con el deseo de que le acompañemos en este viaje por las páginas. Un viaje ahora en forma de conferencia que nos hará preguntarnos por el panorama literario castellano y leonés más allá de los nombres de nuestras ilustres “vacas sagradas” y cuestionarnos el porqué de este desconocimiento que tenemos en las diferentes provincias de los escritores del otro lado de la raya que nos separa, aún estando tan próximos en una comunidad, cuna del castellano y siempre plena de autores señeros.

No podemos perder la oportunidad de escucharle para trazar el nuevo mapa territorial de nuestras letras, preguntarnos cuáles son los libros que desconocemos, los autores que nos representan y debemos tener el placer de leer… y a la vez, averiguar cuál de todos nuestros títulos salmantinos lleva en su magnífico bagaje de títulos para ilustrar el panorama literario de una región plena de páginas. Libros que, según el escritor y crítico, cuyo trabajo generoso haciendo antologías le ha servido para hacerse un paisaje particular en nuestro bosque de letras, le han elegido, primero, como lector, como crítico después, y ahora, como entregado guía de un viaje que no debemos perdernos. El miércoles, a las 20 horas, en la hermosa, en la imprescindible biblioteca de La Casa de las Conchas.

Charo Alonso.

Fotografía: Carmen Borrego.