El Comité Técnico de Árbitros estrena delegado provincial en Salamanca

Ya es oficial el relevo en la dirección del Comité Técnico de Árbitros de fútbol de Salamanca, que ahora asume Alfonso Vicente, un colegiado recientemente retirado y que afronta este reto con gran ilusión y un buen número de propuestas que irá desarrollando. Recordamos que sustituye a Francisco Gómez que, no obstante, va a seguir vinculado a este deporte como delegado de la RFEF en algunos partidos.

"Ojalá pueda mejorar la labor de Paco Gómez y compañía, que ha sido maravillosa", manifestaba a SALAMANCA AL DÍA, al tiempo que avanzaba que "seguiré pitando en la base".

Una intensa trayectoria llena de experiencias

Alfonso Vicente se retiraba del arbitraje al cumplir los 40 años, la edad límite que hay para el colectivo en Primera Federación. De su trayectoria destacaba en SALAMANCA AL DÍA que "tuve la gran suerte de dirigir una fase de ascenso a Segunda con dos históricos como el Real Oviedo y el Cádiz con 33.000 personas en el Carlos Tartiere. Lo disfruté en su momento, pero luego me di cuenta que el de las fotos y los vídeos era yo (ríe). Me quedo con todo, también con los partidos de base porque hay cosas muy importantes".

Además, como cuarto árbitro, tuvo la oportunidad de actuar en algunos de los estados más importantes de España. "Le estrechas la mano a Messi, Cristiano, Puyol o Sergio Ramos, que es gente que ha ganado un Mundial o millones de euros y tú eres un mindundi a su lado. La primera vez que me sentí hasta un poco sobrepasado fue cuando pisé el Santiago Bernabéu vacío. Fue en un Real Madrid - Levante y ahí conocí a José Mourinho. Ganó el Madrid 8-0 aquel día, que hacía un frío que pelaba. Me vi en un templo del fútbol y nunca me lo imaginé así. Eso no tiene nada que ver con otros partidos si soy sincero, aunque con el paso del tiempo lo normalizas", explicaba.

Pincha aquí para leer la entrevista completa a Alfonso Vicente