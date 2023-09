El PP está creando contradicciones y ahogándose en sus complejos y titubeos, Por el contrario, el partido de Sánchez los utiliza en sentido contrario, expulsando a las tinieblas donde habrá llanto y crujir de dientes a todo el que interfiera en sus objetivos “el poder”. La última víctima de esta locura psicópata ha sido D. Nicolás Redondo Terreros, hijo del sindicalista que junto a Marcelino Camacho decidieron que lo mejor era borrar el pasado y hacer del principio moral y democrático su bandera.

Otra duda que posiblemente alguno de mis seguidores puede aclararme: el acto que convoca el PP contra la amnistía a Puigdemont, haciendo caso a lo que propuso J. María Aznar; pues otra vuelta de tuerca, el “desgobierno de Pedro acusa a Aznar de actitudes golpistas. ¿Alguien me puede explicar la doble moral de estos señores?

Aquí no hay ciudadanos de primera o regional. Puigdemont se refugió a Bélgica para evitar a la justicia española, escondido dentro del maletero de un coche. Con él llevó el dinero de todos los ciudadanos, el cual gasta y administra deslealmente, desobedece las leyes, declara unilateralmente la independencia catalana ¿A este acto cobarde como lo llaman los siniestros? No podemos olvidar que a Carles Puigdemont le están pagando sus largas vacaciones en Waterloo, asociaciones vinculadas al independentismo que a su vez reciben subvenciones públicas. Y Sánchez, por un puñado de votos, valora que vuelva a España. Por supuesto -dice- que volverá siempre y proclamará la independencia catalana y no va a parar hasta conseguirlo.

Sin embargo, yo expreso que esto es una injusticia, y el malo de la obra de teatro soy yo. ¿Nos hemos vuelto locos?

“La justicia sin clemencia es inhumana, la clemencia sin justicia es rendición” “claudicación del Estado de Derecho”.

Los delitos de sedición cometidos en Cataluña en el año 2017 fueron muy, muy graves. Muchos ciudadanos han pagado un precio muy elevado por algo mucho menor que los responsables de aquella atrocidad.