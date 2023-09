"Derecho de pernada" en el fútbol

Leemos en la “Wikipedia”: La expresión “derecho de pernada” (En latín vulgar medieval, “ius primae noctis”, (“derecho de la primera noche”) se refiere a un presunto derecho que otorgaba a los señores feudales la potestad de mantener relaciones sexuales con cualquier doncella sierva de su feudo que fuera a contraer matrimonio con uno de sus siervos. Propiamente, el término cita el acto de hincar la rodilla en el lecho en que yacerán los cónyuges. Se refiere a un presunto derecho que otorgaba a los señores.

Este derecho tuvo, supuestamente, vigencia durante la Edad Media de Europa occidental (aunque hay paralelismos en otras partes del mundo) como componente del modo de producción feudal. Un auténtico abuso de autoridad.

Sinceramente, no sé muy bien a qué derecho se acoge la Federación, o los mismos Estados, para obligar a los/las futbolistas a jugar “obligatoriamente” porque, de lo contrario, pueden suspender sus licencias. Será legal pero es injusto. Porque, entre otras cosas, los futbolistas profesionales “son propiedad” de los Clubes que pagan los contratos. Y sin embargo, cuando juegan en la Selección resultan gratuitos por la prestación de servicios a ésta.

Un nuevo episodio de ese “derecho de pernada” ha ocurrido con la Selección femenina de fútbol. Por supuesto, es algo más grave incluso que el célebre “piquito” del ex presidente de la FEF. La seleccionadora (mujer en este caso) ha cometido la torpeza de no atender las peticiones de las seleccionadas y se arriesga a que la “nieguen” sus propias jugadoras, siendo éstas las castigadas para el caso de que no acudan a la convocatoria.

Se da la circunstancia de que las jugadoras suecas, próximas contendientes de España, han invitado a las españolas a “boicotear” el partido respaldando su posicionamiento frente a la FEF. Ésta, con estos gestos, confirma que va por libre y no tiene ningún interés en realizar ninguna renovación estructural de las que están solicitando las jugadoras. Y en el medio, atado de pies y manos, actúa el CSD. Al que yo le invitaría a legislar en el sentido de suprimir ese derecho de la Federación a convocar por libre a sus jugadores. Y que en la práctica es un “derecho medieval” en el que pocos reparan y no apuestan de manera decidida por su supresión.