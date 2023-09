¿Cómo darte cuenta si eres alérgico a un medicamento? Es más frecuente de lo esperado

“La primera vez que tomamos un medicamento difícilmente podrá provocarnos una reacción adversa alérgica, a no ser que exista reactividad cruzada con algún medicamento de la misma familia o grupo farmacológico”, aseguran los expertos

Todos los medicamentos vienen con un prospecto, con unas instrucciones de uso, un papel en el que también se nos indica cuáles pueden ser los efectos secundarios o no deseados tras su toma. Esto no tiene por qué ser necesariamente una alergia.

Concretamente, las reacciones de hipersensibilidad o alérgicas representan tan solo un 6-10% de todas las reacciones adversas medicamentosas, precisa en una entrevista con Infosalus la doctora Paula Ribó, alergóloga en el Hospital Clinic de Barcelona, miembro Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC) e investigadora del IDIBAPS, coincidiendo con la publicación del libro ‘Alergia, la nueva epidemia’ (Alienta editorial), donde trata este asunto.

¿Cómo darnos cuenta entonces de que un medicamento nos da alergia? Esta especialista cuenta que cuando los tomamos y, por ejemplo, nos sale sarpullido, se nos inflan los ojos o los labios, o nos puede faltar el aire; aparte de que resalta que siempre tiene que ser con una relación tiempo-espacio bastante corta. “Es decir, las reacciones normalmente aparecen en la primera o segunda hora después de haber tomado el último comprimido”, puntualiza.

Aquí llama la atención sobre el hecho de que el primer día de toma es difícil que seas alérgico, te dé reacción la toma de ese medicamento: “La primera vez que tomamos un medicamento difícilmente podrá provocarnos una reacción adversa alérgica, a no ser que exista reactividad cruzada con algún medicamento de la misma familia o grupo farmacológico”.

Otro signo que podría hacer pensar que se tiene alergia a un determinado medicamento, según prosigue esta alergóloga, es que al suspender la toma del medicamento y empezar la medicación se suelen controlar los síntomas, o bien estos pueden volver a reproducirse si se consume de nuevo el medicamento implicado.

SÍ SON FRECUENTES

Con todo ello, esta miembro de la SEAIC subraya que hoy en día sí son frecuentes las alergias a los medicamentos. De hecho, puntualiza en el libro que representan el tercer motivo de consulta en los servicios de Alergología.

Entre los medicamentos que más reacciones alérgicas provocan se encontrarían, según detalla, los antibióticos betalactámicos (como la amoxicilina, que es la que provoca más alergia con frecuencia), y los AINE.

LA IMPORTANCIA DE UN ESTUDIO DIAGNÓSTICO

Por desgracia, continúa la doctora Ribó, en la actualidad no hay pruebas diagnósticas capaces de predecir el futuro de las reacciones adversas a medicamentos. “Las pruebas solo sirven para confirmar si una reacción ha sido causada por un medicamento o no”, precisa.

“Siempre es importante hacer estudio alergológico por si acaso y se deben tomar siempre hasta que se demuestre lo contrario o un experto así lo contraindique. Es imposible predecir una reacción alérgica a medicamentos”, remarca esta alergóloga del Hospital Clínic de Barcelona.

Normalmente, el diagnóstico se logra mediante la realización de pruebas cutáneas con medicamentos si es para una presentación endovenosa, porque si son comprimidos no pueden hacerse pruebas en la piel, matiza. Después, dice Ribó que otra prueba que se realiza es una provocación controlada, y volver a exponer al paciente al medicamento en un hospital de día para comprobar si somos alérgicos o no.

“El estudio alergológico se debe hacer porque con penicilinas, por ejemplo, una de cada diez personas serán alérgicas. Así, se quitarán bastantes etiquetas a medicamentos y esto es importante”, sostiene.

Lamenta que cuando somos jóvenes y sospechamos de una alergia a un medicamento intentamos evitarlo y ya está, cuando se trata de un asunto de vital importancia cuando somos más mayores y caemos más veces enfermos. “Cuando se va haciendo mayor la persona y hay que hacer un tratamiento no le pondrán un medicamento si hay sospecha, y pondrán otros de segunda línea, o con más efectos secundarios, o de mayor duración, o no indicados para ese tratamiento, incluso más caros; por lo que es importante hacer el estudio cuanto antes, no hay por qué esperar porque luego se complica”, remarca.

En último lugar cita un mito frecuente en cuanto a las alergias de medicamentos y es que si nuestro padre o abuelo eran alérgicos a la penicilina, por ejemplo, yo también pueda serlo, algo totalmente falso: “Es un mito importante a derruir porque heredamos la predisposición genética, no tenemos por qué ser alérgicos a lo mismo. De forma que evitarla porque ellos son alérgicos no tiene sentido; más si son penicilinas, al ser el antibiótico por excelencia para las infecciones comunes”.