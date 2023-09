Alzhéimer a los 19 años: el caso más precoz de demencia en el mundo

Un chino de 19 años, con problemas de memoria desde los 17, ha sido diagnosticado de demencia, según un reciente estudio publicado en la revista Journal of Alzheimer’s Disease.

Un joven de origen chino ha presentado el caso documentado más precoz de la enfermedad de alzhéimer, la causa más común de demencia y una afección que normalmente afecta a los adultos de la tercera edad.

El paciente de 19 años, que presentaba problemas de memoria desde los 17, primero empezó con dificultad de concentración en el estudio, después perdió la memoria a corto plazo, sin poder recordar lo que había comido o las distintas actividades que había realizado, y después, desarrolló problemas motores.

Tras ser sometido a diversas pruebas cognitivas utilizadas para detectar la pérdida de memoria, los investigadores de la Universidad Médica de Pekín confirmaron un diagnóstico probable de enfermedad de alzhéimer.

Si bien los resultados indicaron que el tamaño del hipocampo del joven se había reducido, un signo claro de que su memoria estaba gravemente dañada, la causa resulta un misterio para los científicos, que han descartado el origen genético y otros condicionantes habituales de esta enfermedad, un deterioro continuo en el pensamiento, el comportamiento y las habilidades sociales que afecta la capacidad de una persona para vivir de forma independiente y cuyo principal factor de riesgo es el envejecimiento.

Otro caso, el del joven de 21 años

Como señala el estudio, publicado en la revista Journal of Alzheimer’s Disease, casi todos los casos de esta enfermedad neurodegenerativa hasta ahora diagnosticados en personas menores de 30 años se deben a genes defectuosos heredados.

De hecho, el caso previo más joven, un chico de 21 años, había desarrollado esta afección por una mutación genética. Entre los genes relacionados con la demencia precoz destacan la proteína precursora del amiloide (APP), la presenilina 1 (PSEN1) y la presenilina 2 (PSEN2).

El declive gradual de su memoria se agravó hasta el punto de que no podía recordar si había comido o no y, como resultado del deterioro de sus funciones, el paciente tuvo que abandonar la escuela secundaria. Jia Jianping, que lideró el estudio, aseveró que no había un historial de Alzheimer en la familia del joven y este tampoco tenía problemas genéticos o enfermedades que pudiesen ser la causa de la pérdida de memoria. Cuando se llevó a cabo una secuencia completa del genoma del paciente, que tampoco contaba con antecedentes de alzhéimer o demencia en la familia, no se le encontró ninguna mutación, lo que hizo descartar cualquier causa genética.

De acuerdo a los investigadores, llevar a cabo una biopsia cerebral para conocer con más detalle los mecanismos biológicos que están detrás de este tipo de demencia sería demasiado arriesgado para el paciente, por lo que, de momento, el origen de la patología no se ha podido

MAYORES DE 65 AÑOS

Se estima que solo en Estados Unidos, unos 5,8 millones de personas de 65 años o más viven con este tipo de demencia. De todas ellas, el 80% tiene más de 75 años. Esta enfermedad afecta, además, más a las mujeres, correspondiéndose dos tercios de los casos de Alzheimer a la población femenina.

Entre las posibles explicaciones detrás de las estadísticas, los expertos apuntan a factores hormonales, genéticos y cardíacos, así como la mayor longevidad del sexo femenino.

Cuando una persona empieza a tener pérdida de memoria y otras dificultades cognitivas, aunque los síntomas parecen ser graduales para la persona y su familia.

Decidir comunicar a la familia y a los amigos…

Cuando usted se entera de que un ser querido tiene Alzheimer, puede preguntarse cuándo y cómo se lo va a decir a su familia y amigos. Puede preocuparse de cómo otros van a reaccionar o van a recibir la noticia. Si bien es cierto que no hay una sola manera correcta de informar a otros sobre la enfermedad y a la persona. El listado cosas a considerar puede ser útil.

—¿Es posible que los demás ya se están preguntando qué está pasando?

—¿Le gustaría mantener esta información privada?

—¿Se siente avergonzado?

—¿Quiere informar a otros para recibir apoyo de sus familiares y amigos?

—¿Le preocupa abrumar a otros?

—¿Le toma mucha energía mantener esta información en secreto?

—¿Le preocupa que otros no van a entender?

Es importante reconocer que muchas veces la familia y amigos presienten que algo está mal antes de ser informados. Es muy difícil mantener la enfermedad de Alzheimer en secreto. Cuando el momento le parezca correcto, es mejor ser honesto con su familia, amigos. Use esta oportunidad para educarlos sobre el Alzheimer

Les recomiendo a familiares, y a quienes se ocupen de enfermos con esta patología que lean mi libro, presentado por el Doctor D. Juan Antonio González, Conocedor de todas la enfermedad concerniente a la vejez. Y precursor de las ya longevas JORNADAS CIENTÍFICAS SOBRE EL ENVEJECIMIENTO.

Recomendado. EL MUNDO DE ELEA.

A través de Elea, conocerán el Alzheimer precoz, sabiendo que su carrera en Psicología Cognitiva ha finalizado, busca otras oportunidades… No dejen de leerlo. Les va a ayudar a comprender mejor esta demencia.

Venta en librerías de SA.